Viernes con probabilidades de lluvias

En la antesala del otoño el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en la ciudad de San Salvador de Jujuy y alrededores será un día con probabilidades de chaparrones por la mañana y tormentas aisladas durante la tarde y noche de hoy.

Cabe destacar que no rige alerta por tormentas para la provincia de Jujuy.

Para la zona de los valles y el ramal también se esperan tormentas aisladas para la jornada y la temperatura máxima podría llegar a los 28 grados.

En Humahuaca el día comenzó con cielo mayormente nublado con neblina y para hoy se anticipa una mañana con cielo parcialmente nublado y la tarde y la noche hay probabilidades del 40% de tormentas aisladas en donde la temperatura máxima podría llegar a los 19 grados.

En La Quiaca será una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 23 grados centígrados.