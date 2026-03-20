15°
20 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

zona franca en la quiaca
Diócesis de Jujuy
Parroquia San José Obrero
Tunalito
Tilcara
Humahuaca
Agua potable
Agua Potable de Jujuy
PERICO
Red Provincial de Legisladoras
zona franca en la quiaca
Diócesis de Jujuy
Parroquia San José Obrero
Tunalito
Tilcara
Humahuaca
Agua potable
Agua Potable de Jujuy
PERICO
Red Provincial de Legisladoras

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Viernes con probabilidades de lluvias

Se anticipa para hoy una temperatura máxima de 26 grados. No hay alerta por tormentas.

Viernes, 20 de marzo de 2026 07:56

En la antesala del otoño el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en la ciudad de San Salvador de Jujuy y alrededores será un día con probabilidades de chaparrones por la mañana y tormentas aisladas durante la tarde y noche de hoy.

Cabe destacar que no rige alerta por tormentas para la provincia de Jujuy.

Para la zona de los valles y el ramal también se esperan tormentas aisladas para la jornada y la temperatura máxima podría llegar a los 28 grados.

En Humahuaca el día comenzó con cielo mayormente nublado con neblina y para hoy se anticipa una mañana con cielo parcialmente nublado y la tarde y la noche hay probabilidades del 40% de tormentas aisladas en donde la temperatura máxima podría llegar a los 19 grados.

En La Quiaca será una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 23 grados centígrados.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD