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PROMO 2026

Banderazo de la promo 2026

Entre bombos y banderas la promo 2026 celebra su último año de cursada en la plaza Belgrano de la ciudad capitalina.

Viernes, 20 de marzo de 2026 18:18

La promo 2026 se congregó está tarde en plaza Belgrano de la ciudad capitalina para realizar el tradicional banderazo.

Un evento que año a año crece y reúne a los jóvenes de la ciudad. Un encuentro donde los estudiantes que están cursando el último año del nivel secundario se reúnen para celebrar el final de una etapa.

Entre espuma y banderas de distintos colores los jóvenes tiñen la plaza de juventud y algarabía.

En representación de los colores de sus colegios suenan bombos y trompetas para anunciar su presencia y dejar en lo alto a su querido colegio.

 

 

 

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