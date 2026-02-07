Encuentro virtual para aspirantes a Medicina este lunes 9 de febrero

Este lunes 9 de febrero tendrá lugar un encuentro virtual destinado a los aspirantes que rendirán el examen de ingreso a la carrera de Medicina de la Escuela Superior de Salud de la Universidad Nacional de Jujuy.

Convocan a los aspirantes a participar de una reunión virtual, que se desarrollará a las 10 de la mañana a través de este link, con el objetivo de resolver dudas, consultas y brindar los detalles pertinentes a la etapa del examen definitivo de ingreso, que se realizará entre los días 23 y 27 de febrero.

Examen final de ingreso a la carrera de Medicina en Jujuy

Están habilitados a rendir la evaluación los aspirantes que completaron la preinscripción y aprobaron los cinco módulos del ciclo de ingreso cursado a lo largo del año pasado. Cabe recordar que este examen definirá el orden de mérito para cubrir las 60 vacantes disponibles para la carrera.

Los resultados serán publicados dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la instancia evaluativa y la lista de orden de mérito se establecerá de acuerdo a la calificación obtenida y al tiempo de realización del examen.

Una vez definidos los ingresantes, deberán completar la inscripción final entre el 2 y el 13 de marzo, mediante la presentación de la documentación necesaria para el armado del legajo académico.

Finalizados los procesos administrativos de inscripción e ingreso, el dictado de la carrera de Medicina comenzará el 16 de marzo de 2026. La modalidad será presencial y la sede la ciudad de Libertador General San Martín.