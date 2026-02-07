Con solo dos años, Salvador se alista para su debut en los corsos de San Pedro

El Carnaval 2026 de San Pedro ya encendió su luz. Tras una apertura exitosa la noche del viernes en el centro de la ciudad, las diez noches programadas por la Comisión Ejecutiva de Corsos (Comecor) avanzan con ritmo, sorteando incluso los imprevistos climáticos que suspendieron temporalmente el corso. Este sábado 7, la fiesta continúa su pulso, cargada de brillo, música y la pasión de quienes la hacen posible.

En medio de los preparativos, Salvador, de apenas dos años, se encuentra a horas de su primera presentación en los corsos. Con su traje elegante ya listo y un entusiasmo que compartió su madre a través de redes sociales, el pequeño vive la expectativa de bailar por las calles de la ciudad. “Llegó su traje y está así todo el día ❤️‍🔥. A días de su debut en los corsos… 2 añitos tiene por Dios, te amo hijo, tu felicidad es la nuestra”, expresó Agostina Ceballos, capturando el orgullo y los nervios previos a la gran noche.

En las calles de San Pedro donde Salvador brillará esta noche, rodeado de comparsas, aplausos y el afecto de su familia. Su participación simboliza la esencia de un carnaval que se hereda y se vive desde la infancia, donde la tradición se transmite con naturalidad y los más pequeños se convierten en protagonistas de la celebración.

Así, entre espumas y bailes, el Carnaval de San Pedro, y con él, el alma de Jujuy, sigue latiendo en las nuevas generaciones. La verdadera magia ocurre cuando la comunidad se reúne para celebrar y pasar la antorcha de la alegría a quienes recién comienzan a caminar.