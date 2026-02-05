Importantes descuentos en impuestos municipales

Los vecinos quiaqueños, comercios, servicios públicos, pequeñas empresas, emprendimientos y demás rubros pueden acceder al beneficio hasta el 28 de Febrero.

Desde la Municipalidad de La Quiaca se realiza un esfuerzo solidario, buscando alternativas de cooperación.

Se trata de una amplia posibilidad para todos los contribuyentes puedan acogerse a las facilidades de pago que otorga el Municipio local, pensando en la necesidad de trabajar entre todos los quiaqueños para salir de esta situación.

En ese marco el jefe comunal Dante Velázquez, hizo hincapié en los importantes descuentos a los que pueden acceder los vecinos quiaqueños.

"Para mitigar impacto en el bolsillo del contribuyente, hemos implementado un esquema de descuentos para quienes decidan regularizar su situación"

Y añadió, " 80% de descuento en intereses por pago de contado, 70% de descuento financiando en 3 cuotas,

60% de descuento en 6 cuotas y 50% de descuento en hasta 12 pagos, que pueden realizarse mediante el banco Macro o las cajas habilitadas en el edificio municipal', enfatizó.

Señaló además que" los descuentos se traducen en una rebaja impositiva importante para todos los vecinos, accesible porque somos conscientes del contexto económico del cual nuestra ciudad no está exenta".

Subrayó también, " los medios de comunicación pueden corroborar la gran cantidad de personas que se acercan diariamente para estar al día con sus impuestos paliando la acumulación de intereses, desde la gestión pensamos en ellos no solamente recaudar".

Desde la comuna aclararon a la población que las ordenanzas 01 y 02, "contemplan importantes descuentos para el pago de impuestos y moratorias vigentes durante el mes de febrero. La iniciativa busca facilitar la regularización de tributos y promover el cumplimiento de las obligaciones municipales".

Por último Dante Velázquez, se refirió al reclamo y movilización días pasados por el tema impuestos.

" Es de un sector que no estaba bien informado sobre los beneficios que otorgamos, los mismos que estuvieron ese día están pagando y regularizando sus impuestos", culminó..