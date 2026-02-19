22°
21 de Febrero,  Jujuy, Argentina
SALUD

Entregaron 105 anteojos tras operativos oftalmológicos

Las evaluaciones de la vista se realizaron en barrios capitalinos.

Jueves, 19 de febrero de 2026 00:00
LA ENTREGA DE ANTEOJOS.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que dentro de los operativos sanitarios en territorio, se realizó la evaluación oftalmológica de aproximadamente 250 personas en distintos barrios de San Salvador de Jujuy, culminando con la entrega de 105 anteojos destinados a 88 pacientes, de acuerdo con la indicación médica correspondiente.

La entrega fue encabezada por el secretario de Coordinación General, Javier Cadar, junto a la directora provincial de Atención Primaria de la Salud, Sandra Quintos, y el equipo de salud del Caps La Viña, reafirmando el trabajo articulado y cercano en territorio.

La estrategia posibilitó detectar a tiempo dificultades visuales en niñas, niños, jóvenes y personas adultas, incluyendo casos asociados a enfermedades crónicas como la diabetes, una intervención oportuna y mejorar significativamente la calidad de vida de quienes accedieron a la atención y el acceso equitativo en toda la provincia.

 

