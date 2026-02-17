Cazzu vuelve a sus raíces con "Jujuy Estrellado", su nuevo lanzamiento musical

Cazzu presentó "Jujuy Estrellado", su más reciente tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales. El lanzamiento generó inmediata repercusión entre sus seguidores y el público en general, que recibieron con expectativa este nuevo capítulo en la carrera de una de las artistas argentinas más reconocidas del momento.

La canción representa un claro guiño a sus orígenes. El título mismo es un homenaje directo a Jujuy, provincia que la vio nacer y crecer, y que ahora vuelve a sonar en la escena musical nacional e internacional de la mano de su talento. En un momento donde su carrera está más consolidada que nunca, Cazzu elige reconectar públicamente con sus raíces norteñas.

Un lanzamiento que potencia a Jujuy

"Jujuy Estrellado" llega en un presente artístico de gran proyección para la cantante, quien ha logrado posicionarse como referente del trap y la música urbana en español. Con este lanzamiento, una vez más pone a Jujuy en el mapa cultural y musical, llevando el nombre de la provincia a audiencias masivas en toda Latinoamérica y más allá.

El tema ya se encuentra disponible en Spotify, YouTube Music, Apple Music y todas las plataformas de streaming habituales.