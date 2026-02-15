29°
DONACIÓN DE ÓRGANOS

Jujuy suma 14 procedimientos de ablación en lo que va de 2026

Se realizó una nueva ablación en el hospital capitalino, fortaleciendo la red provincial de donación y ampliando oportunidades de acceso a trasplante.

Domingo, 15 de febrero de 2026 17:54
ujuy concretó el operativo de donación número 14 en el Pablo Soria

El Ministerio de Salud informó a la comunidad que se llevó a cabo el operativo de donación número 14 del año en la provincia, con la ablación de globos oculares en el hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy.

El procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre los equipos hospitalarios, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY) y la red provincial y nacional de trasplante.

Cada operativo representa una nueva posibilidad para personas que esperan un trasplante y refleja la solidaridad de las familias donantes, así como la preparación permanente de los equipos de salud que intervienen con profesionalismo y respeto.

Con ello, Jujuy continúa consolidando una red de donación activa, con información y acompañamiento permanente para la comunidad, entendiendo que donar es una decisión que transforma realidades y multiplica oportunidades.

Para más información sobre donación de órganos y tejidos en Jujuy

Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY)

Güemes 1360 – San Salvador de Jujuy

Tel: (0388) 4221228

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14 horas

