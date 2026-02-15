CEDEMS anuncia un paro de 48 horas con movilización en el inicio de clases

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) confirmó un paro de 48 horas para el lunes 2 y martes 3 de marzo, lo que marcará un inicio conflictivo del ciclo lectivo 2025 en la provincia. La decisión se tomó en el marco de una asamblea extraordinaria que reunió a afiliados de nivel medio y superior, donde se evaluó la propuesta salarial presentada por el Gobierno en la última reunión paritaria.

Según informó el gremio, la oferta oficial fue rechazada por resultar insuficiente frente al actual contexto inflacionario. En contrapartida, CEDEMS elevó una propuesta que contempla un aumento del 20 por ciento acumulativo hasta mayo, además de exigir que el salario inicial docente se equipare al valor de la canasta básica total. También solicitaron la realización de paritarias mensuales para monitorear la evolución de los ingresos.

El plan de lucha incluye una movilización para el primer día de paro, el lunes 2 de marzo, con concentración en la capital jujeña. Desde el gremio anticiparon que buscarán articular medidas con otros sindicatos y sectores sociales para fortalecer la protesta.

Entre los puntos centrales del pliego de reclamos, el CEDEMS insistió en la eliminación del ítem "presentismo", al que califican como una asignación que no debe considerarse parte del salario básico. Además, cuestionaron la judicialización en torno a ese tema y reiteraron su rechazo a las reformas laboral, educativa y previsional impulsadas a nivel provincial y nacional.

En ese sentido, convocaron a participar de un "cartelazo" previsto para el 25 de febrero en defensa de la educación pública, y solicitaron a los legisladores jujeños que no acompañen proyectos de reforma que afecten al sector. También reclamaron al Ministerio de Educación la apertura de una mesa pedagógica para abordar problemáticas del sistema educativo provincial.

Por otra parte, la asamblea resolvió declararse en estado de alerta y movilización permanente, y respaldar la convocatoria a un paro general por parte de la CGT en defensa de los derechos laborales. Asimismo, manifestaron su repudio a dirigentes políticos como el diputado Jorge Rizzotti y la diputada Alejandra Zigarán, a quienes vincularon con políticas contrarias al magisterio.

El comunicado también hace referencia al juicio contra el exsecretario general del gremio, Jorge Montero, y a un pedido puntual vinculado a la continuidad laboral de docentes del área de orientación en audiovisuales.

Con esta medida, el inicio de clases en Jujuy estará marcado por la tensión entre el Gobierno provincial y uno de los gremios docentes más representativos, en un escenario de reclamos salariales y defensa de la educación pública.