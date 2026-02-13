Toda la provincia bajo alerta meteorológico

Comienza el Carnaval para algunos la época más linda del año debido a su algarabía y muchos tienen planes de salir a divertirse un rato pero la gran incógnita es como estará el día de hoy en el que inician la fiesta carnestolendas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncio para hoy que toda la provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas fuertes y rige para la tarde, la noche de hoy y madrugada de mañana.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera local. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.