Diputados aprobó bajar la imputabilidad de 16 a 14 años: proyecto obtuvo 149 votos a favor

La Cámara de Diputados comenzó a sesionar este jueves, desde las 11 de la mañana, para tratar dos proyectos clave del Gobierno: la baja en la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, que obtuvo media sanción; y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en comisiones y logró la media sanción, al momento, en la Reforma Penal Juvenil. Lo hizo con 149 votos a favor y 100 en contra.

El proyecto mayoritario alcanzó 81 firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal (estos dos últimos en disidencia). Propone actividades educativas, recreativas y deportivas, además de atención médica y de contención por adicciones. En ese marco, determina informes trimestrales de las autoridades pertinentes y establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena.