"Jujuy va a llegar al 100% de ocupación en Carnaval": Posadas dio el parte turístico

La mañana de este jueves 12 de febrero, Día de las Comadres, el Patio de las Magnolias de Casa de Gobierno fue escenario del festejo oficial que congrega cada año a copleras de toda la provincia. En ese marco, el Ministerio de Cultura y Turismo brindó un informe actualizado sobre la situación hotelera de cara al fin de semana de Carnaval.

Según los datos oficiales, la provincia registra un 90% de reservas confirmadas para el período que va del viernes al miércoles. Las localidades más pequeñas ya se encuentran al límite de su capacidad instalada. Uquía, Huacalera y Maimará presentan ocupación plena. Otras localidades de las cuatro regiones se acercan al mismo escenario. El gobierno estima que la provincia alcanzará el 100% de ocupación en los próximos días. “Estoy seguro que vamos a llegar al 100% de ocupación en toda la provincia. Las cuatro regiones van a estar a pleno”, declaró Posadas.

“Sabemos que nuestra capacidad instalada en algunas localidades no alcanza para recibir a todos los turistas que vienen a la provincia”, señalaron. Ante esta situación, se coordinó con municipios la habilitación de casas de familia para alojar a visitantes que lleguen sin reserva. “Algunas localidades ya están habilitando casas de familia, eso lo estamos coordinando con los municipios para que estén en condiciones. Sabemos que tenemos 14.000 camas habilitadas en toda la provincia y la idea es que todos los turistas que nos visiten tengan un buen lugar donde alojarse”, explicó Posadas.

Federico Posadas | Ministro de cultura y turismo

Vuelo diario a Córdoba desde abril

Posadas confirmó que la provincia cerró un acuerdo con una aerolínea para sumar una frecuencia diaria a Córdoba a partir del cuarto mes del año.

“Para todos los fanáticos de Córdoba, estamos cerrando ya con una aerolínea a partir del mes de abril un vuelo directo diario con Córdoba. Hoy sale más caro volar a Córdoba que a Buenos Aires porque no tenemos competencia. Aerolínea Argentina solamente ha puesto tres frecuencias semanales. Si uno quiere sacar un pasaje para agosto sale 500 mil pesos a Córdoba, es carísimo”, sostuvo.

El ministro anticipó que el anuncio formal se realizará la próxima semana. “A partir de abril vamos a tener otra aerolínea, eso automáticamente va a bajar los precios de Aerolínea. Finalmente logramos cerrar con esta aerolínea, era uno de los pedidos que nos había hecho el gobernador”, señaló.

Además, mencionó gestiones con Paranair para extender operaciones al norte de Chile y la posibilidad de que otra línea aérea establezca base en Jujuy.

Turismo internacional y gestión con aerolíneas

Durante enero, la provincia receptó un 30% de turistas internacionales, muy por encima del promedio anual del 20%. Para Carnaval, en cambio, se espera un 90% de visitantes nacionales. “Carnaval es sobre todo turismo nacional, pero también tenemos turistas internacionales, ahí ya es más 90-10. El promedio anual es de 80 turistas nacionales, 20 turistas internacionales, y hemos tenido 30-70 en el mes de enero”, detalló Posadas. “Contentos porque el turista internacional rompe la estacionalidad, viene durante todo el año, gasta más”, completó.

Respecto a la posibilidad de que la aerolínea Genmar retome operaciones, el gobierno confirmó que las conversaciones continúan abiertas. La empresa evalúa regresar en el cuarto trimestre del año, con vuelos a Buenos Aires, Córdoba o Mendoza. El objetivo a mediano plazo es consolidar a Jujuy como un hub de conectividad en el norte del país.