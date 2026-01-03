En Palma Sola ya llevan 14 km de canales revestidos

En Palma Sola, los productores que integran el Consorcio de Riego avanzan con un ambicioso plan de revestimiento de canales de riego para enfrentar la escasez de agua que desde hace años afecta su producción. Llevan más de 14 kilómetros de recubrimiento de sus canales con geomembrana, una solución técnica que evitará las grandes pérdidas por filtración que se sumaba a la gran sequía que provocó que se perdieran hasta el 40 % de los cultivos cítricos.

La iniciativa se concretó gracias a una articulación entre el Estado provincial y los propios productores, según explicó Alejandro Portal, integrante del Consorcio de Riego. El Ministerio de Desarrollo Productivo donó el material, una membrana de 1000 micrones mientras que los productores aportaron maquinaria, mano de obra y logística, coordinados por la comisión del consorcio.

OBRA | EN PLENA TAREA DE COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA.

Destacó que el trabajo, que comenzó bajo la gestión de la entonces secretaria Patricia Ríos, recibió recientemente un nuevo impulso con el compromiso del ministro Carlos Abud Robles de acompañar su continuidad.

"Hacemos el perfilado, limpieza y colocación de la membrana en los lugares determinados", explicó Portal, resaltando la colaboración con la Dirección de Recursos Hídricos y el asesoramiento de la ingeniera Patricia Domenech y el ingeniero Julio Rueda, extensionista del Ministerio de la Producción. La geomembrana, de 1000 micrones, permite reducir hasta un 90 % las pérdidas de agua, y solo quedaría la que se produce por evaporación.

Portal destacó que el revestimiento no solo evita filtraciones que antes llegaban a perder hasta el 70 % del agua sino que acelera el transporte del recurso hídrico. Recordó que en sectores como Cerro La Lumbre, el tiempo de recorrido del agua desde la compuerta principal hasta el último productor se redujo de 12 a 14 horas a apenas 5 o 6. Sostuvo que esto mejora la eficiencia del riego y permite un uso más equitativo y oportuno del caudal disponible, especialmente crítico en una región que depende casi exclusivamente del arroyo Santa Rita, cuyo caudal se redujo drásticamente en los últimos años.

Explicó que la obra es compleja por la topografía del lugar ya que los canales serpentean entre cerros y valles, lo que dificulta el avance. Aun así, destacó que hay productores que lograron colocar entre 800 y 1000 metros de membrana en un solo día, gracias al uso de termofusoras y a la alta participación colectiva.

MEMBRANA | EL MATERIAL ES DE 1.000 MICRONES PARA EVITAR FILTRACIONES.

El consorcio también cuenta con el respaldo técnico de la Dirección de Recursos Hídricos y del personal del Ministerio de la Producción, quienes brindan asesoramiento en la planificación y ejecución.

Más allá del revestimiento, el consorcio trabaja para que los productores puedan encarar la construcción de reservorios y represas revestidas en las fincas, con el objetivo de que cada productor pueda gestionar su propio stock de agua. Para ello ya realizaron un relevamiento para identificar qué obras están terminadas y cuáles requieren intervención.

Portal anunció además, que paralelamente preparan la presentación de un proyecto nacional para la construcción de muros de aforo, esenciales para medir y regular el caudal en épocas de escasez.

OTRO TRAMO EN AVANCE

Tuvieron un año difícil por la competencia

Además de la problemática hídrica los productores de Palma Sola tuvieron un año difícil ya que tuvieron que sortear también la situación económica. "Nos golpeó fuertemente este año el precio del producto, porque ingresó producto de afuera. No podemos competir con Chile, Bolivia o Paraguay, porque ellos tienen mano de obra más barata y otra escala de producción", lamentó Portal.

Explicó de hecho, que en algunos casos, hasta el 50 % de la cosecha de cítricos quedó sin comercializar por los bajos precios. Sucede que los precios no alcanzan a cubrir los costos de producción, ya que reconocen para producir tienen altos precios de insumos, semillas y agroquímicos que deben encarar.

Frente a eso y consultado por la posibilidad de usar prácticas agroecológicas, Portal explicó que están desarrollando estudios para identificar plagas y enfermedades que puedan controlarse con métodos alternativos y menos costosos de este tipo. Anunció también que organizan capacitaciones con profesionales para promover sistemas de riego localizado, como el goteo o manga y técnicas agroecológicas que reduzcan la dependencia de insumos externos.

Con alrededor de 900 productores asociados, el Consorcio de Riego de Palma avanza en las iniciativas para tratar de afrontar la adversidad que vienen encontrando. "Somos hijos de productores", afirmó asumiendo que continuarán trabajando para solucionar la problemática hídrica