Verano en Jujuy, naturaleza y propuestas eco cercanas

El verano se presta para poder realizar grandes actividades al aire libre, entre ellas, una de las preferidas es el senderismo, caminatas al aire libre y disfrutar de una escapada verde sin dejar la ciudad. Entre las propuestas más visitadas se encuentra el Parque Botánico Municipal Barón Schuel y el Ecoparque Los Coatíes como si también el Parque Lineal Xibi Xibi.

A tan solo 15 minutos de microcentro jujeño, en el barrio Los Perales en la calle Caballito Criollo, se encuentra el Parque Botánico Barón Schuel urbana más cercana con 8 km de extensión, esta reserva natural ofrece un espacio propicio para el descanso y la desconexión de la vorágine diaria. Es un parque para todos priorizando el acceso y disfrute para todas las personas, derribando los límites físicos y conceptuales, y poniendo énfasis en la integración, privilegiando los puntos de encuentro por sobre las diferencias.

AVENTUREROS | PEQUEÑOS ASISTENTES DE LOS RECORRIDOS DEL ECOPARQUE, QUE DISFRUTARON DE LAS NOVEDOSAS PROPUESTAS.

La visita consiste en una caminata, auto guiado, por senderos de tierra, demarcado y señalizado, que ascienden y descienden a través de casi 3 kilómetros de exuberante flora. Este circuito tiene 3 niveles de dificultad (bajo-medio-alto) que podrás recorrer según tu capacidad, descubriendo descansos y miradores, en donde puedes compartir un momento de relax y conexión con la naturaleza. Te tomará aproximadamente 2 horas todo el camino siendo testigo de los distintos tipos de aves que conviven en el lugar.

Solamente se puede acceder a turnos a través de mensajes por whatsapp al 3884037073.

PARQUE LINEAL XIBI XIBI

Caminatas céntricas

Una propuesta más céntrica, a pasos del microcentro, es el Parque Lineal Xibi Xibi, uno de los pulmones más importantes de la ciudad. Para una opción más urbana y familiar, es perfecto para caminatas junto al río, paseo en bicicleta o simplemente para relajarse bajo los árboles cerca del centro (según guías de senderismo locales).

TIROLESA | UNA PROPUESTA INNOVADORA DE EL ECO PARQUE LOS COATÍES.

Aventura y adrenalina

Si lo que es una mezcla de aventura y naturaleza, Los Coatíes Eco Parque es una parada obligada. Este eco parque, ubicado en Alto Chijra, combina actividades de aventura con senderos de trekking, tirolesa, arborismo y muros de escalada. La propuesta incluye circuitos para personas de todas las edades y niveles de energía, desde familias con niños hasta deportistas que quieren poner a prueba su equilibrio y resistencia.

Además de las actividades de altura, el eco parque ofrece senderos para trekking, circuitos de mountain bike e incluso actividades de arco y flecha, todo pensado para quienes quieran mover el cuerpo rodeados de naturaleza.

La entrada tiene un costo mínimo de martes a domingos de 9 a 19, solamente con reserva previa al 3884106983.