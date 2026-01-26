25°
26 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Tilcara
barrio Punta Diamante
Barrrio Malvinas Argentinas
barrio La Viña
Investigadores del Conicet
Feria Tecnológica
LIGA PROFESIONAL
transportista
Pinamar
Fórmula 1
Tilcara
barrio Punta Diamante
Barrrio Malvinas Argentinas
barrio La Viña
Investigadores del Conicet
Feria Tecnológica
LIGA PROFESIONAL
transportista
Pinamar
Fórmula 1

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Verano 2026

Verano en Jujuy, naturaleza y propuestas eco cercanas

Senderismo, trekking, tirolesa y muchas otras opciones cercanas a la ciudad para despejarse por un momento.

Bárbara Cabrera

Lunes, 26 de enero de 2026 00:00
MIRADOR | VISTA DE ARRIBA DEL MIRADOR EN EL PARQUE BOTÁNICO BARÓN SCHUEL.

El verano se presta para poder realizar grandes actividades al aire libre, entre ellas, una de las preferidas es el senderismo, caminatas al aire libre y disfrutar de una escapada verde sin dejar la ciudad. Entre las propuestas más visitadas se encuentra el Parque Botánico Municipal Barón Schuel y el Ecoparque Los Coatíes como si también el Parque Lineal Xibi Xibi.

A tan solo 15 minutos de microcentro jujeño, en el barrio Los Perales en la calle Caballito Criollo, se encuentra el Parque Botánico Barón Schuel urbana más cercana con 8 km de extensión, esta reserva natural ofrece un espacio propicio para el descanso y la desconexión de la vorágine diaria. Es un parque para todos priorizando el acceso y disfrute para todas las personas, derribando los límites físicos y conceptuales, y poniendo énfasis en la integración, privilegiando los puntos de encuentro por sobre las diferencias.

AVENTUREROS | PEQUEÑOS ASISTENTES DE LOS RECORRIDOS DEL ECOPARQUE, QUE DISFRUTARON DE LAS NOVEDOSAS PROPUESTAS.

La visita consiste en una caminata, auto guiado, por senderos de tierra, demarcado y señalizado, que ascienden y descienden a través de casi 3 kilómetros de exuberante flora. Este circuito tiene 3 niveles de dificultad (bajo-medio-alto) que podrás recorrer según tu capacidad, descubriendo descansos y miradores, en donde puedes compartir un momento de relax y conexión con la naturaleza. Te tomará aproximadamente 2 horas todo el camino siendo testigo de los distintos tipos de aves que conviven en el lugar.

Solamente se puede acceder a turnos a través de mensajes por whatsapp al 3884037073.

PARQUE LINEAL XIBI XIBI

Caminatas céntricas

Una propuesta más céntrica, a pasos del microcentro, es el Parque Lineal Xibi Xibi, uno de los pulmones más importantes de la ciudad. Para una opción más urbana y familiar, es perfecto para caminatas junto al río, paseo en bicicleta o simplemente para relajarse bajo los árboles cerca del centro (según guías de senderismo locales).

TIROLESA | UNA PROPUESTA INNOVADORA DE EL ECO PARQUE LOS COATÍES.

Aventura y adrenalina

Si lo que es una mezcla de aventura y naturaleza, Los Coatíes Eco Parque es una parada obligada. Este eco parque, ubicado en Alto Chijra, combina actividades de aventura con senderos de trekking, tirolesa, arborismo y muros de escalada. La propuesta incluye circuitos para personas de todas las edades y niveles de energía, desde familias con niños hasta deportistas que quieren poner a prueba su equilibrio y resistencia.

Además de las actividades de altura, el eco parque ofrece senderos para trekking, circuitos de mountain bike e incluso actividades de arco y flecha, todo pensado para quienes quieran mover el cuerpo rodeados de naturaleza.

La entrada tiene un costo mínimo de martes a domingos de 9 a 19, solamente con reserva previa al 3884106983.

RESERVA | INCORPORADO AL SISTEMA PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD