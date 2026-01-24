Avanza obra de 288 viviendas

La Cámara de la Construcción participó de una visita de obra a los trabajos de "288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero", una de las principales inversiones habitacionales que se ejecutan actualmente con fondos provinciales y mano de obra local.

La recorrida fue organizada por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (Ivuj) y contó con la presencia del ministro de Hacienda, Federico Cardozo; el presidente del Ivuj, José Luis Paiquez; el vocal técnico Sergio Soria; el diputado provincial Ramón Neyra; el presidente de la Cámara Jujeña de la Construcción, Nicolás Benicio; junto a empresarios y representantes de Uocra.

La obra se desarrolla en el sector 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero, y contempla la construcción de 288 departamentos distribuidos en siete proyectos, ejecutados íntegramente por empresas jujeñas, con participación de mano de obra local, fortaleciendo el entramado productivo y laboral.

En ese marco, Benicio destacó el buen ritmo de ejecución y el cumplimiento de los plazos establecidos, aun en un contexto económico complejo.

"Estas son obras que se vienen ejecutando con normalidad. Estamos agradecidos al Gobierno de la Provincia por invertir, por priorizar a empresas jujeñas y por sostener la actividad", expresó.

Asimismo, remarcó que el avance sostenido de los trabajos brinda previsibilidad tanto a las empresas como a los trabajadores. "El ritmo de obra es bueno y los pagos de certificados se vienen realizando con normalidad, con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda, lo que se refleja en el avance que hoy se puede ver. Esto da tranquilidad a las empresas, a los trabajadores y a sus familias", señaló.

Desde la Cámara de la Construcción se valoró especialmente el rol del Ivuj en la planificación y ejecución de este tipo de proyectos, que permiten sostener el empleo y la actividad en un escenario donde la obra pública nacional continúa paralizada.

Finalmente, Benicio subrayó la importancia del acompañamiento institucional de la Cámara a sus empresas asociadas, promoviendo el trabajo local, el cumplimiento de los plazos contractuales y el desarrollo de obras que impactan de manera directa, en la economía, el desarrollo y en la calidad de vida de los jujeños.