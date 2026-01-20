Exar celebró el cierre de programa de liderazgo

Exar, la principal productora de carbonato de litio del país, expresó su compromiso con el fortalecimiento de las comunidades de la Puna jujeña y celebró el cierre del Programa de Liderazgo Comunitario Sostenible, iniciativa orientada a potenciar las capacidades de liderazgo de referentes comunitarios, promoviendo prácticas colaborativas, sostenibles y alineadas con estándares internacionales de desarrollo.

Dicho programa, impulsado por Exar, contó con la coordinación académica de Soledad Cantero, junto a un equipo interdisciplinario de especialistas integrado por María Alejandra Olivarez y Josefina Quinteros. Participaron representantes de las comunidades originarias de Pastos Chicos, Olaroz, Puesto Sey, Huancar, Susques, Catua y El Toro, ubicadas en el área de influencia de la compañía. La propuesta se desarrolló entre agosto y diciembre de 2025, con cinco instancias presenciales y un proceso complementario de acompañamiento virtual, que culminó el 11 de diciembre con la presentación de los trabajos finales comunitarios.

Las jornadas presenciales tuvieron lugar en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el hotel Howard Johnson, mientras que la etapa final incluyó mentorías y asesoramientos personalizados a través de la modalidad virtual, siendo uno de los mentores de la actividad, el reconocido locutor nacional Emilio Milo Pignataro.

El programa respondió a la necesidad de acompañar a los referentes comunitarios en contextos de transformación territorial, fortaleciendo liderazgos que actúan como motores del desarrollo sostenible, respetando la cosmovisión de los pueblos originarios y promoviendo el diálogo con los marcos productivos, sociales y ambientales actuales.

La capacitación se desarrolló mediante una metodología híbrida, combinando talleres presenciales, dinámicas participativas, herramientas de gestión del tiempo, liderazgo emocional, habilidades conversacionales y enfoque de quíntuple impacto, junto con la elaboración de proyectos comunitarios orientados a resolver problemáticas concretas como la gestión de residuos y la reconstrucción del tejido social.

Como cierre del proceso, cada comunidad presentó proyectos comunitarios de alto impacto territorial. "Este programa demuestra que el liderazgo sostenible convoca y construye sentido colectivo. Acompañar estos procesos es clave para fortalecer comunidades más resilientes, organizadas y con capacidad de diálogo", destacó Lucila Lasry, gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de Exar, subrayando el valor estratégico de la participación comunitaria para el desarrollo local sostenible.

34.000 toneladas de carbonato de litio

Exar cerró 2025 cumpliendo su objetivo anual de producción de 34.000 tn de carbonato de litio. Carlos Zapata, vicedirector de Operaciones Control de Pozas y Planta de Encalado, destacó: “Este equipo se caracteriza por su creatividad para sortear adversidades y dar siempre lo mejor que tiene”