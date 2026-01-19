Cortes de rutas en la provincia tras la fuerte tormenta

Policía de la Provincia a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informaron del estado en el que se encuentran las rutas de la provincia luego de las fuertes tormentas que cayeron durante las últimas horas.
Rutas intransitables
- Ruta nacional 40, altura Río San Juan de Oro (por crecida)
- Ruta nacional 40, entre El Cañadón y Paicone (por crecida)
- Ruta provincial 79, altura Abralaite (por crecida)
Transitables con precaución
- Ruta provincial 7, localidad de Casa Colorada y San Juan de Misa rumi
- Ruta nación 52, km 185 por acumulación de arena sobre la calzada
- Ruta provincial 83, en tramo Pampichuela y Valle Grande
- Ruta provincial 73, altura localidad Palca De Aparzo
- Ruta provincial 73, en el tramo Valle Colorado y Santa Ana
- Ruta nacional 9, desde Tumbaya hasta Chañarcito por presencia de sedimentos y piedras en la calzada
- Ruta nacional 52, km 165 y km 178 altura paraje Callejón