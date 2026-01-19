Cortes de rutas en la provincia tras la fuerte tormenta

Policía de la Provincia a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informaron del estado en el que se encuentran las rutas de la provincia luego de las fuertes tormentas que cayeron durante las últimas horas.

Rutas intransitables

Ruta nacional 40, altura Río San Juan de Oro (por crecida)

Ruta nacional 40, entre El Cañadón y Paicone (por crecida)

Ruta provincial 79, altura Abralaite (por crecida)

Transitables con precaución