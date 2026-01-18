Por las lluvias advirtieron qué zonas evitar para senderismo

En plena temporada de lluvias, con precipitaciones intensas e inesperadas, resulta clave conocer qué lugares evitar para realizar trekking o senderismo, para no exponerse a situaciones de riesgo como crecidas repentinas de ríos y arroyos, que pueden dejar a las personas aisladas. Cada verano se repiten episodios de este tipo en distintos puntos de la provincia. Sobre este escenario advirtió el guía de trekking y entrenador de mountain bike, Juan Carlos Casas, quien brindó un panorama detallado.

"Hay mucho peligro por las crecidas inesperadas. Los lugares de mayor riesgo son la Quebrada de León, Termas de Reyes y las lagunas de Yala. Son zonas donde las crecidas llegan de sorpresa. Si además se ve que está por llover o ya está lloviendo en la zona, el riesgo es tremendo, por eso hay que conocer muy bien el lugar", explicó Casas ante la consulta de El Tribuno de Jujuy.

LOS MORADOS

El especialista señaló que otra área compleja es la zona de la Almona, donde también se registran crecidas repentinas. Sostuvo que para recorrer ese sector es necesario conocer bien los senderos y las alternativas de regreso ya que, cuando el río crece, los pobladores suelen utilizar caminos por los cerros para evitar cruzarlo. "Si uno no conoce esas salidas, puede quedar atrapado", aseguró.

CASCADA SANTUYOC

Casas relató que pese a sus más de 40 años de experiencia en trekking, en épocas de lluvia opta por trasladarse hacia el norte, aunque aclaró que incluso allí existen riesgos. "En lugares como Tumbaya, Tumbaya Grande o Bárcena, el Río Grande crece de golpe. Cruzás y después no podés volver, y hay que llamar a los bomberos. Es una situación tremenda que se repite todos los años", afirmó.

También alertó sobre el sector de Los Morados, en la zona de la Almona camino a San Antonio. Indicó que allí suele concurrir mucha gente a hacer trekking, pero el río crece de manera súbita y luego no se puede cruzar. En ese sector, hay una garita y hacia la derecha, una mina y una escuela que forman parte de recorridos habituales.

PAREDONES DE YALA

Otra zona riesgosa es el cerro Cimarrón, donde se realiza senderismo cerca de la toma de agua de Agua Potable. Casas contó que el viernes pasó por allí en bicicleta y observó que el río había arrasado con parte de la toma. "Estaba el personal de la empresa, con ingenieros evaluando cómo trabajar con las maquinarias", detalló.

En Bárcena, mencionó el caso del Santuyoc, un punto muy visitado donde incluso se instaló una garita turística con cartelería de prevención que indica cuándo no se debe cruzar. "La gente cruza igual y después no puede volver porque el Río Grande crece de manera sorpresiva. Ya hubo muchos rescates de bomberos en esa zona. Lo más adecuado es ir con guía y gente con experiencia, y si se puede evitar, mejor, porque todo es impredecible", sostuvo.

El guía advirtió además sobre los riesgos en la Alta Montaña. "En el Chañi y en toda esa zona hay mucho peligro. En el norte también, por ejemplo en el circuito que va de Tilcara a las Yungas, es una zona muy lluviosa. Aunque se vaya con relojes o sistemas satelitales que marcan el sendero, el riesgo sigue estando", remarcó.

En ese sentido, indicó que no es raro que los caminos queden intransitables en sectores como San Francisco y Valle Grande, así como en las rutas que conectan Humahuaca con Valle Colorado o Valle Grande. Algo similar ocurre en el camino al Hornocal, donde, con apenas 20 minutos de lluvia intensa, puede bajar un arroyo y cortar totalmente el paso. Por eso recomendó consultar siempre el pronóstico meteorológico antes de salir, aunque aclaró que "no siempre es exacto".

Casas agregó que zonas como Cianzo, Santa Ana, Valle Colorado, Huacalera, Alonso y Monte Carmelo también presentan riesgos en esta época, debido al crecimiento de los ríos que puede dejar aisladas a las personas. Respecto al circuito Tilcara-Yungas, explicó que actualmente se realiza por Huacalera y Los Amarillos, saliendo hacia Molulo, pero allí los ríos están crecidos y suele haber mucha neblina, por lo que es imprescindible conocer bien el terreno.

"Yo hice Tilcara-Yungas en bicicleta y caminando. Fui el primero en recorrerlo y después le enseñé a la gente de Tilcara, que hoy lo ofrece a turistas de todo el mundo. Es uno de los tres mejores circuitos del mundo, es hermoso, pero no es época para hacerlo ahora", advirtió.

En localidades como Lozano y León, insistió en prestar especial atención a los ríos. Explicó que si el agua se vuelve turbia de manera repentina y arrastra palos, es una clara señal de crecida. "Ya hubo casos en Termas de Reyes y en el Santuyoc, donde incluso los puentes precarios que se colocaron fueron arrasados por el río", recordó.

Sobre las cascadas

Respecto a las cascadas, el guía Juan Carlos Casas hizo algunas distinciones. Señaló que la cascada de Los Paños, en la Almona, ubicada a unos 9 kilómetros de la ruta, presenta menos riesgo, aunque aclaró que el acceso implica una caminata larga y sectores con piedras resbaladizas por el musgo. "No es un río que crezca de sorpresa, pero igual conviene ir con guía", indicó. En cuanto a la cascada del Arcoíris, en Tumbaya, aseguró que no presenta mayores riesgos.

En cambio, desaconsejó totalmente la Cascada de Lozano y el sector de la Encrucijada, rumbo a León por el Chañi. "La Quebrada de León está totalmente borrada, no se puede entrar ni en vehículo. Solo la gente de la zona pasa con animales", explicó. También advirtió sobre los Paredones de Yala, donde ya se registraron numerosos accidentes y en esta temporada, suele estar restringido el acceso con controles policiales.

Finalmente, reiteró que en época de lluvias lo más prudente es evitar cascadas y senderos cercanos a ríos caudalosos, ya que las crecientes pueden bajar sin aviso. "Es una temporada de alto riesgo. La prevención y el conocimiento del lugar son claves para no exponerse", concluyó.

Recomendación del Gobierno

En tanto, el Gobierno de Jujuy recordó las restricciones y recomendaciones vigentes para el ingreso al Parque Provincial Potrero de Yala, con el objetivo de prevenir accidentes y preservar el entorno natural, y ahora rige la prohibición de acceso a los Paredones de Yala y a la Cascada La Horqueta.

Entre las prohibiciones, se destaca que no está permitido ingresar con animales domésticos, cazar, pescar, nadar ni realizar actividades náuticas. Tampoco se puede practicar parapente, arrojar residuos en rutas, senderos, ríos o lagunas, encender fuego fuera de los lugares habilitados, tirar colillas de cigarrillos ni provocar ruidos molestos. Además, está prohibido dañar árboles, mover o escribir sobre las piedras y se encuentra cerrada la temporada de montañismo.

También solicita a los visitantes circular únicamente por senderos autorizados y señalizados, respetar la cartelería y la velocidad máxima permitida de 20 km/h, cuidar la flora y la fauna, y llevar gorra, ropa cómoda y agua. Además recuerda consultar el estado de las rutas y el pronóstico del clima antes de ingresar al parque. Desde la administración del área protegida indicaron que ante cualquier novedad, situación de riesgo o detección de columnas de humo, se debe avisar de inmediato al guardaparque. "Cuidemos entre todos el medio ambiente y evitemos accidentes", es el mensaje de la campaña preventiva.