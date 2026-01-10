Refuerzan descacharrado para prevenir el dengue

El Ministerio de Salud de Jujuy recordó a la comunidad que en plena temporada de verano se debe reforzar el descacharrado, hábito fundamental para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito que transmite la infección del dengue y que habita y se reproduce en el ámbito hogareño tanto en ambientes interiores como en espacios cercanos, es decir, patios, techos, jardines, galerías o terrenos.

Este insecto que adapta su ciclo de vida a la dinámica de las personas, utiliza cualquier recipiente rígido que pueda contener agua para poner sus huevos, los que luego serán larvas y en pocos días nuevos insectos con capacidad de picar y transmitir dengue en nuestro propio entorno, ciclo que se acelera con las actuales condiciones, es decir, lluvias, humedad y altas temperaturas.

En el marco de la Campaña Provincial contra el Dengue para la presente temporada, los equipos de Salud continúan con las jornadas programadas de descacharrado en las cuales el compromiso de la comunidad es determinante.

El trabajo que coordina Atención Primaria de la Salud (APS) requiere especialmente del acompañamiento de vecinos y vecinas, colaborando con los agentes de salud en el descarte correcto de recipientes rígidos que pueden acumular agua. El trabajo integral incluye también la ubicación de ovitrampas en domicilios y el correspondiente monitoreo de los lugares donde más se desarrollan los huevos de los mosquitos.

Tareas en capital

El trabajo de descacharrado se realiza en cada jornada desde las 8.30 y se suspende por lluvias. En la próxima semana se cumplirá en la capital jujeña de acuerdo a la siguiente programación: Lunes 12/1, Zona Caps El Chingo; martes 13/1, Zona Caps Castañeda; miércoles 14/1, Zona Nodo Victoria Cruz; el jueves 15/1, Zona Caps Fonavi y viernes 16/1, Zona CIC Copacabana.

¿Cómo prevenir?

Para evitar el dengue se deben eliminar todos los criaderos del mosquito Aedes Aegypti que habita y se reproduce en el ámbito hogareño; realizar descacharrado todos los días para descartar recipientes en desuso que puedan acumular agua donde el mosquito puede poner sus huevos (latas, botellas, neumáticos, juguetes, chapas, piletines, tanques); girar los objetos que se encuentran a la intemperie y que puedan acumular agua cuando llueve como baldes, palanganas, tambores, botellas; cambiar todos los días el agua de bebederos de animales y reemplazar el agua de floreros por arena húmeda; limpiar colectores de desagües de aire acondicionado, canaletas y techos y tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua; desmalezar terrenos, jardines y patios.

Para evitar la picadura del mosquito Aedes Aegypti, que además transmite zika y chikungunya, se debe usar siempre repelentes siguiendo indicaciones del envase; utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, en especial en actividades laborales o recreativas al aire libre; colocar mosquiteros en puertas y ventanas y proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras. Cuando sea posible, usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones y utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.

Los síntomas

Fiebre de 39.5 grados o más; dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones; náuseas y/o vómitos, diarrea, dolor abdominal; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel y picazón y/o sangrado de nariz y encías.

¿Cómo actuar si se presentan síntomas?. Lo más importante no automedicarse, concurrir al Caps, Nodo u hospital más próximo al domicilio; consultar desde un dispositivo con Internet en http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/, de lunes a viernes de 8 a 16.