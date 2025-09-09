¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Complejo fronterizo

Continúa cerrado el Paso de Jama

Si bien el clima esta agradable del lado chileno hay nieve acumulada. 

Martes, 09 de septiembre de 2025 09:28

El Complejo Fronterizo de Jama está no habilitado y por ellos se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos debido a la nieve en la ruta chilena Nº 27 , a partir del kilómetro 53.890.

El Complejo Fronterizo de Jama está no habilitado y por ellos se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos debido a la nieve en la ruta chilena Nº 27 , a partir del kilómetro 53.890.

Aunque el sol brilla en la zona, la situación climática ha generado un problema significativo, con más de 200 camiones y otros vehículos varados en Jama. Las autoridades están a la espera de una mejora en las condiciones para determinar la reapertura del paso.

