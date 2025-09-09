Continúa cerrado el Paso de Jama

El Complejo Fronterizo de Jama está no habilitado y por ellos se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos debido a la nieve en la ruta chilena Nº 27 , a partir del kilómetro 53.890.

El Complejo Fronterizo de Jama está no habilitado y por ellos se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos debido a la nieve en la ruta chilena Nº 27 , a partir del kilómetro 53.890.

Aunque el sol brilla en la zona, la situación climática ha generado un problema significativo, con más de 200 camiones y otros vehículos varados en Jama. Las autoridades están a la espera de una mejora en las condiciones para determinar la reapertura del paso.