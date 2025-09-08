¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Atsa
Jujeños en el extranjero
Día de la industria
“Una casa llena de dinamita”
Alerta Amarilla
María Soledad Morales
Día del Maestro
rock
alcoholemia
Dólar
Atsa
Jujeños en el extranjero
Día de la industria
“Una casa llena de dinamita”
Alerta Amarilla
María Soledad Morales
Día del Maestro
rock
alcoholemia
Dólar

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Jueves sin clases en las escuelas primarias

Este jueves 11 de septiembre no habrá actividad escolar. Además, este miércoles 10 las instituciones educativas realizarán un acto único en conmemoración de Sarmiento.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 09:29

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy confirmó que, de acuerdo con el calendario escolar vigente, este jueves 11 de septiembre no habrá clases para el nivel primario en toda la provincia. La medida se debe a la celebración del Día del Maestro.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy confirmó que, de acuerdo con el calendario escolar vigente, este jueves 11 de septiembre no habrá clases para el nivel primario en toda la provincia. La medida se debe a la celebración del Día del Maestro.

En paralelo, este miércoles 10 de septiembre, cada institución educativa de todos los niveles realizará un acto único en conmemoración del aniversario del fallecimiento del prócer Domingo Faustino Sarmiento, figura fundamental para la educación argentina.

Por otro lado, desde la cartera educativa también se brindaron detalles sobre las próximas actividades relacionadas con la 74ª Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). Se informó que se ha decretado asueto escolar para el jueves 25 y el viernes 26 de septiembre, con el objetivo de que los estudiantes puedan participar y disfrutar de los festejos.

Finalmente, se aclaró que el feriado por el Día del Estudiante, correspondiente al domingo 21 de septiembre, no será trasladado y se respetará su fecha original en el calendario.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD