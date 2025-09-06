¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
6 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda Estudiantil 2025
Situación económica
Secretaría de Energía de Jujuy
violento ataque
violento ataque
Barrio Malvinas
Senda Hachada
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Elecciones 2025
Onda Estudiantil 2025
Situación económica
Secretaría de Energía de Jujuy
violento ataque
violento ataque
Barrio Malvinas
Senda Hachada
El tiempo en Jujuy
Onda estudiantil
Elecciones 2025

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil

Yasmín es la representante del departamento Tumbaya

En la fría noche en Carrizal se eligió a la joven embajadora de este colorido departamento.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 08:48

El lejano Carrizal fue elegido para que anoche se congregaran allí los estudiantes del departamento Tumbaya para saber quién sería la bella jovencita que los representara en la Elección de la representante provincial de los Estudiantes, ella es Yasmín Méndez Nogueira del Bachillerato Nº 18 de Purmamarca.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El lejano Carrizal fue elegido para que anoche se congregaran allí los estudiantes del departamento Tumbaya para saber quién sería la bella jovencita que los representara en la Elección de la representante provincial de los Estudiantes, ella es Yasmín Méndez Nogueira del Bachillerato Nº 18 de Purmamarca.

Fueron proclamadas princesas Dana Arjona de la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 9 de la localidad de El Moreno, mientras que Eli Espíndola de Volcán es la segunda princesa.

Mientras que Georgina Puca de la localidad de San Miguel de los Colorados fue nombrada Dama de Honor.

En la fría velada también Jesús Luzco fue elegido como el Chico 10 que representara a los estudiantes de este departamento el próximo domingo 21 de septiembre en ciudad Cultural cuando se elija al Paje 10 provincial.

Mientras que la bella Yasmín representará a los estudiantes del departamento Tumbaya el próximo 22 de septiembre cuando en ciudad Cultural se elija a la representante provincial de los Estudiantes.

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD