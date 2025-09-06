Yasmín es la representante del departamento Tumbaya

El lejano Carrizal fue elegido para que anoche se congregaran allí los estudiantes del departamento Tumbaya para saber quién sería la bella jovencita que los representara en la Elección de la representante provincial de los Estudiantes, ella es Yasmín Méndez Nogueira del Bachillerato Nº 18 de Purmamarca.

Fueron proclamadas princesas Dana Arjona de la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 9 de la localidad de El Moreno, mientras que Eli Espíndola de Volcán es la segunda princesa.

Mientras que Georgina Puca de la localidad de San Miguel de los Colorados fue nombrada Dama de Honor.

En la fría velada también Jesús Luzco fue elegido como el Chico 10 que representara a los estudiantes de este departamento el próximo domingo 21 de septiembre en ciudad Cultural cuando se elija al Paje 10 provincial.

Mientras que la bella Yasmín representará a los estudiantes del departamento Tumbaya el próximo 22 de septiembre cuando en ciudad Cultural se elija a la representante provincial de los Estudiantes.