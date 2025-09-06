¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

6 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil

Yuliana Morales y Agustín Chorolque por el departamento Humahuaca

Sabado, 06 de septiembre de 2025 11:14
ELECTAS | YULIANA MORALES JUNTO A LAS PRINCESAS JUANA GERBI Y SELENA ZERPA, Y LAS DAMAS DE HONOR CANDELA VARGAS Y LUJÁN QUISPE.

Yuliana Morales y Agustín Chorolque alumnos del Colegio Secundario N° 25 de Humahuaca fueron electos Embajadora y Chico 10, respectivamente, del departamento de mismo nombre en el marco de las celebraciones previas de la 74 Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Yuliana Morales y Agustín Chorolque alumnos del Colegio Secundario N° 25 de Humahuaca fueron electos Embajadora y Chico 10, respectivamente, del departamento de mismo nombre en el marco de las celebraciones previas de la 74 Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El acto eleccionario desarrollado entre el tarde y noche del pasado viernes en el Complejo Juvenil “Virgen de la Candelaria” convocó al estudiantado de El Aguilar, Hipólito Irigoyen, Tres Cruces y Uquía quienes de esta manera comenzaron a disfrutar de su festividad septembrina.

ELECTAS | YULIANA MORALES JUNTO A LAS PRINCESAS JUANA GERBI Y SELENA ZERPA, Y LAS DAMAS DE HONOR CANDELA VARGAS Y LUJÁN QUISPE.

Primera Princesa fue nombrada Juana Gerbi (Escuela Provincial de Artes N° 3 de Humahuaca) y segunda Princesa, Selena Zerpa (Colegio Secundario N° 26 de Uquía); y Dama de honor primera, Candela Vargas (Escuela Normal de Humahuaca) y segunda, Luján Quispe (Escuela de Educación Técnica N° 1 de El Aguilar).

FELICES | AGUSTÍN CHOROLQUE Y YULIANA MORALES REPRESENTAN AL ESTUDIANTADO DEL DEPARTAMENTO HUMAHUACA.

Primer Paje fue proclamado Facundo Salas (Escuela Polimodal N° 8 de Humahuaca) y segundo Paje, Catriel Cari (Escuela de Educación Técnica N° 1 de El Aguilar).

AGUSTÍN CHOROLQUE.

El jurado fue presidido por la Embajadora provincial de los estudiantes 2024, Josefina Blanco; el acto eleccionario lo organizó el Colegio Secundario N° 26 de Uquía que recibió la colaboración de la intendente Karina Paniagua, quien presenció la elección y coronación de los electos.

YULIANA MORALES

Durante el acontecimiento estudiantil, se produjo un encuentro de hinchadas, presentaciones artísticas a cargo de los alumnos de los colegios N° 25 y N° 26 y de la Escuela Normal; y la actuación de Jesús Rojas.

