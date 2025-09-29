°
29 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Cultura

Se acerca la Manka Fiesta en la puneña La Quiaca

El municipio quiere declararla Patrimonio de la Humanidad.

Lunes, 29 de septiembre de 2025 00:00
TRADICIÓN | ALFARERAS DE LA REGIÓN SE DESTACARÁN EN LA FERIA.

Por la proximidad de la Manka Fiesta en La Quiaca, el municipio local desde hoy y hasta el 4 de octubre recibirá las inscripciones de los emprendedores y comerciantes que quieran participar en ella ofreciendo sus variados productos.

En la Dirección de Rentas los interesados deberán registrarse a partir de hoy y hasta el 3 de octubre en el horario de 7 a 19 y el 4 de 7 a 13, asegurando el espacio donde instalar su puesto de venta cumpliendo los requisitos solicitados.

Personal municipal, jornadas atrás, se ocupó de acondicionar el sector del exferrocarril donde se desarrollará la feria productiva, artesanal, gastronómica y cultural, y que en su transcurso, como ya es característica, se celebrará el Día de la Madre.

El secretario de Cultura y Turismo, Dante Dodi, junto al intendente Dante Velázquez, estuvo recorriendo el predio como también fijando las actividades que se concretarán durante la feria, que anualmente congrega gran cantidad de público de la comuna y de la región.

Intervendrán alfareros de Cieneguillas, Abra Pampa, Casira, Yavi y La Quiaca; productores agrícolas de Yavi; productores ganaderos de Pumahuasi, Abra Pampa y Rinconada; tejedores de Santa Catalina; también llegarán del sur de Bolivia con su producción para el trueque comunitario.

Copleros, recitadores costumbristas y folcloristas también se sumarán en las noches de la feria ideales para saborear lagua, kalapurka, sopa majada, piri y otras elaboraciones gastronómicas típicas de la región.

En los próximos días el municipio hará conocer el programa de actividades.

 

