Hidratación y escucha

Nunca tan provechoso como en esta 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes en que se sucedieron las jornadas extremadamente calurosas, en la Ciudad Cultural funciona el punto de hidratación de la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud.

Como lo vienen haciendo desde hace 3 años ofrecen al público en general fruta, dulces y agua. Además cuenta con apoyo psicológico para todos los que necesiten esa ayuda o ser escuchados.

"Vienen mucho, los chicos aprovechan las frutas y el equipo de psicólogos también trabaja mucho yendo a cada lugar, ve a los chicos, la respuesta es muy buena", destacó Fabiana Ramos, del área administrativa y logística. La concurrencia comprendió a todas las edades, desde niños a adultos mayores.

STAND DE SALUD MENTAL | OFRECE AL PÚBLICO EN GENERAL FRUTA, DULCES Y AGUA, ADEMÁS DE APOYO PSICOLÓGICO.

Permanecerán hasta el sábado en que se cumplirá la entrega de premios, desde las 15 hasta las 21.

Además cuando detectan situaciones complicadas la Secretaría de Salud Mental tiene los dispositivos para derivación y también la conexión con el Same.

En paralelo también se encuentra el stand de Adolescencia y Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud. Realizan asesoría, consejería respecto a los métodos anticonceptivos; además de los testeos de VIH y Sífilis que son confidenciales y gratuitos. Se encuentran atendiendo desde las 15 hasta que finaliza la actividad en la Ciudad Cultural.