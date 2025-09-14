Según el SMN, domingo nublado con probabilidad de lluvias

Domingo, día especial para toda la familia, pero también porque desde ayer comenzó la agenda oficial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y esta noche es la elección de la representante del departamento Doctor Manuel Belgrano en ciudad Cultural.

Según el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que por la mañana hay probabilidades de lluvias aisladas y para la tarde y noche de hoy se anticipan tormentas aisladas con chances de un 70%. La temperatura máxima rondaría los 26 grados.

En la zona de Perico y San Pedro se espera para hoy cielo parcialmente nublado con 90% de humedad pero con probabilidades de lluvia débil hacia la noche de hoy. La temperatura máxima podría llegar a los 29 grados.

En Humahuaca hay 80% de probabilidades de lluvias y se anticipa que sea una jornada con cielo nublado y máxima de 21 grados.

En La Quiaca la temperatura máxima estará en los 19 grados con probabilidades de tormentas que llegan al 90%.