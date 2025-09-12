Hoy es la Departamental de San Pedro

La elección de la embajadora del departamento San Pedro tendrá lugar esta noche en las instalaciones del Club Tiro y Gimnasia, oportunidad en la que Angelina De Luca entregará el cetro a su sucesora.

Las candidatas son

Anahí Ruíz, de la Comercial 7;

Milagros Peralta, de la Técnica 2;

Clarisa Vázquez, del Secundario 52;

Camila Bazzi, del Colegio Jesús Maestro;

Sofía Luján Britos, del Colegio Provincia de Misiones;

María Carattoni, del Polivalente;

Milena Mansilla, de la Técnica 1;

Milagros Flores, del Colegio 15;

Antonella Escobar, del Bachillerato 11;

Olivia Miranda, de la Comercial 1;

Mía Morena Tejeda, de la Normal;

Agostina Alfaro, de la Agrotécnica;

Bianca Carello, del Colegio San Agustín;

Azul Naomi Zerpa, del Colegio 60;

Valentina Quiroga, del Colegio 40;

Celina Julieta Cari, del Colegio 14;

Solange Martínez, del Colegio 29;

Milena Santillán, del Colegio Los olivos; y

Zoe Abigail Cruz, del Bachillerato 4.

Durante una visita a la capital provincial, las candidatas visitaron el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno siendo recibidas por el gobernador Carlos Sadir. Luego del saludo protocolar las jovencitas participaron del taller "Embajadoras de mis Derechos" en el Centro de Arte Joven Andino, Caja, donde trataron diversos temas entre ellos el bullying y grooming.

Betiana Rubelt dijo que "con mucha alegría, nuestras candidatas iniciaron su agenda oficial en San Salvador de Jujuy desarrollando distintas actividades".