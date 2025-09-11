Se realizó emotivo acto por el Día del Maestro

MARCELA NAVAS

Ayer en la ciudad de Libertador General San Martín se conmemoró el 137° aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento con un emotivo acto en honor al Día del Maestro.

Las actividades comenzaron a las 8 con la recepción de autoridades, directivos, docentes, abanderados y escoltas, tras lo cual se dio inicio el acto oficial con el izamiento de las banderas, seguido de la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno a Sarmiento. Posteriormente, se realizó un minuto de silencio en memoria de los maestros fallecidos y la colocación de la ofrenda floral.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de Casta Alejandra Rojas, docente de la Escuela N° 311 "Bernardino Rivadavia", y de Paulino Perales, secretario de Gobierno Municipal, quienes resaltaron la figura de Sarmiento como "padre del aula" y la labor de los docentes.

El acto incluyó un ballet integrado por docentes que deleitó a los presentes con una coreografía en homenaje a la vocación de enseñar, y la interpretación musical del alumno Marcos Fuenzalida, quien presentó una canción especialmente adaptada para esta fecha.

Tras el retiro de las banderas de ceremonia se realizó el tradicional pasaje de los docentes de los distintos establecimientos de la ciudad.