Pascuttini activó la campaña electoral en la Quebrada

Un encuentro mano a mano sostuvo el candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini, con la dirigencia peronista de la Quebrada en Humahuaca, activando la campaña electoral hacia el 26 de octubre en toda la región desplegando intensos recorridos en territorio.

Un encuentro mano a mano sostuvo el candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini, con la dirigencia peronista de la Quebrada en Humahuaca, activando la campaña electoral hacia el 26 de octubre en toda la región desplegando intensos recorridos en territorio.

Distendido y mesurado transmitió principalmente la voluntad política de la alianza, que todos los dirigentes y militantes permanezcan unidos trabajando coordinadamente con el objetivo de lograr la empatía del electorado y de aquellos compañeros que se alejaron o fueron marginados del PJ para adquirir protagonismo y alcanzar el triunfo.

La reunión tuvo "un alto grado de sentimiento y de reencuentro de líderes fortaleciendo este espacio político importante y necesario que representa con sentido común y sensatez a los peronistas. Y con un modelo ideológico integra a todos los jujeños que quieren ponerle un límite al presidente Javier Milei", manifestó.

Con él llegaron los referentes del frente, Carlos Haquim y Rubén Rivarola quienes instaron a las intendentes y comisionados municipales y dirigentes, solicitarle a los vecinos que respalden la lista que encabeza Pascuttini, porque será la voz que en la Cámara baja se opondrá férreamente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

Las intendentes de Humahuaca y Maimará, Karina Paniagua y Susana Prieto; y los comisionados municipales de Volcán e Hipólito Irigoyen, René Galíndez y Jorge Mamani acompañaron al candidato y referentes quienes aseguraron que la política es la única herramienta de transformación social.

La charla "me posibilitó escuchar y saber qué es lo que están atravesando los quebradeños, a la vez hablamos de esta oportunidad en que tenemos un proyecto político y de vida, pero también un proyecto de una provincia que sea sostenible, sustentable e inclusive. Donde estemos integrados todos y se trabaje por el bienestar general", agregó.

Lamentó la "desazón por las cuestiones económicas en la que están sumidos los jujeños y argentinos, no hay plata que alcance y cuesta conseguirla", a pesar de esa situación, aseguró que observó "las energías y el tesón por seguir luchándola, sabiendo que tienen una nueva esperanza" a través del Frente Primero Jujuy Avanza con sus candidatos y las propuestas para octubre.

En su rol de candidato comprometido con la causa y en una coyuntura desesperanzadora, "no puedo fallarle a la gente, estoy obligado en conseguirle solución a todas las cuestiones que les debela y eso no se logra más que con política, pero con política bien entendida desde el punto de vista del diálogo y el entendimiento entre todos".

Junto a Verónica Valente y Adrián Mendieta, candidatos a diputados nacionales en segundo y tercer término, respectivamente, "pondremos lo mejor de cada uno para que el jujeño y el compañero observe de a poco un crecimiento, acceder a mejores condiciones de salud, educación y bienestar. La gente se expresa a través del corazón que la está pasando mal, enfrenta muchas imposibilidades para salir de esta situación; es muy serio todo esto", afirmó.

Respecto a las elecciones en Buenos Aires el domingo pasado, el candidato aseguró que "el peronismo le puso un límite a un gobierno que viene aplicando una política de ajuste muy severa. Quienes integramos el Frente Primero Jujuy Avanza estamos muy identificados con el peronismo de la igualdad social y que busca permanentemente el bien general de todos, ahí es donde estamos enfocados".

En relación a la decisión del presidente Javier Milei en "poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes", Pascuttini consideró que se equivocará nuevamente, "tiene que modificar su rumbo", caso contrario en octubre sufrirá una derrota mucho más contundente que en Buenos Aires.

Su deducción coincide con los referentes del frente, con quienes ayer estuvo en La Quiaca sosteniendo una reunión similar.