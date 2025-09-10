°
Informacion General

Restricción parcial del tránsito por trabajos de mantenimiento en Av. General Savio

Los trabajos se realizarán el jueves 11 de septiembre, en el horario de 08:00 a 14:00.

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 16:41

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad en general y a los conductores en particular que, debido a tareas de mantenimiento de luminarias, se implementará una restricción parcial en la circulación vehicular sobre la avenida General Savio.

Los trabajos se realizarán el jueves 11 de septiembre, en el horario de 08:00 a 14:00, afectando el sentido de circulación que va desde las instalaciones del Servicio Penitenciario hacia el Acceso Sur de la ciudad. Durante ese lapso, el tránsito se reducirá a media calzada.

Desde el municipio se solicita a los automovilistas circular con máxima precaución, respetar la señalización dispuesta en la zona y atender las indicaciones del personal que se encontrará apostado para garantizar el orden y la seguridad vial

 

