Se refuerza inmunización

Equipos de Salud de toda la provincia llevan adelante la campaña intensificada para la vacunación a la población infantil de 1 y de 5 años de edad. A fin de fortalecer la prevención en todo el territorio de la provincia, el Ministerio de Salud de Jujuy inició esta semana la campaña intensificada para la vacunación de niños frente al sarampión, enfermedad viral altamente contagiosa que afecta sobre todo a la población infantil.

Esta instancia, se focaliza en niñas y niños de 1 año y de 5 años que no cuenten con vacuna triple viral según corresponde a su edad, es decir, para iniciar o completar el esquema respectivamente. Asimismo, permitirá aplicar primera dosis a niñas y niños de 2, 3 o 4 años que aún no hayan iniciado el esquema.

Para este trabajo, personal de enfermería, agentes sanitarios y vacunadores llevan delante el recorrido casa por casa y en establecimientos educativos de modo de cumplir con la vacunación, única forma de prevenir el sarampión. Sin casos de sarampión a la fecha en Jujuy, es clave reiterar a la población que esta patología que puede causar severas complicaciones, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía e inflamación del cerebro, pudiendo ser fatal, se previene con el esquema de vacuna triple viral, que también protege frente a paperas y rubeola, es gratuito y está incluido en el Calendario Nacional de Vacunación.

La vacuna triple viral corresponde a niños de 12 meses a 4 años que deben tener una dosis de vacuna triple viral; niños de 5 años o más, adolescentes y personas adultas deben tener dos dosis de vacuna frente a sarampión y rubéola (puede ser doble o triple viral) aplicadas después del año de vida. En tanto las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

Si bien Jujuy permanece libre de sarampión desde 1997, los equipos sanitarios realizan el trabajo de vigilancia permanente de la enfermedad, reforzando las acciones ante la actual situación epidemiológica regional. La presencia de fiebre de 38 grados o más y erupciones en la piel, independientemente de la edad y del estado de vacunación. Ante la manifestación de estos síntomas se debe acudir de inmediato al Caps u hospital más próximo al domicilio evitando la automedicación.