"Vamos a pelear por el bienestar de Jujuy"

El candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini, enfatizó la necesidad de un retorno a los principios fundamentales del peronismo para construir un futuro de prosperidad en la provincia. En su discurso, Pascuttini hizo un llamado a la unidad y al compromiso colectivo, destacando que el bienestar de los jujeños debe ser la prioridad, "primero está Jujuy y primero están los jujeños".

REFERENTES | CARLOS HAQUIM Y RUBÉN RIVAROLA.

"Tenemos que volver a las bases y buscar el bien común", sentenció Pascuttini. El candidato subrayó la importancia de crear un espacio donde los jóvenes puedan ser protagonistas y encontrar oportunidades dentro de la provincia. "Tenemos un proyecto político que es también nuestro proyecto de vida", añadió, resaltando su compromiso personal en la defensa de Jujuy.

MILITANCIA PERONISTA | ACOMPAÑÓ LA PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS.

Pascuttini insistió en que el empleo y el trabajo son el motor del desarrollo para cada familia jujeña. En este sentido, puso el foco en la defensa de la producción local, la minería y el litio, así como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y a los emprendedores. "Sabemos que sin trabajo, no podemos acceder a la salud ni a la educación", puntualizó.

EL INTERIOR | ESTUVO PRESENTE EN EL ACTO.

El candidato instó a los presentes a luchar por lo que les pertenece. "También necesitamos defender los recursos para la provincia. Nosotros tenemos que luchar, ir para adelante por el bienestar de todos los jujeños", expresó con firmeza. Hizo un llamado a la unidad para "ponerle un freno a todos los que avasallan los derechos de la gente, los que nos quitan lo que es nuestro".