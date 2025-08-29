Nombraron junta provisoria para normalización de Adep

El Salón del Maestro de la Asociación de Educadores Provinciales volvió a ser escenario ayer de disturbios, cuando un sector del gremio realizó un congreso para designar una comisión reorganizadora. El evento, calificado como "ilegal" por otras facciones, desencadenó enfrentamientos y un fuerte operativo policial presente en el lugar.

Desde el 21 de diciembre del año pasado el gremio de los docentes de nivel inicial y primario se encuentra sin autoridades.

Desde hace meses, Adep acéfalo, luego que se anularan las elecciones internas, aunque no cedieron las pugnas por el control del gremio.

El congreso fue convocado por miembros cuyo mandato, según indicaron sectores opositores, ya había caducado. La decisión de avanzar con el encuentro habría ignorado el rechazo expresado en asambleas previas por otras facciones, que esperaban un nuevo proceso electoral tras el dictamen de la Secretaría de Trabajo nacional que estaba atendiendo la situación del gremio.

El congreso se desarrolló de manera rápida en uno de los patios de esa sede de avenida 19 de Abril, en el que se designó a cinco personas para integrar la comisión reorganizadora, encargada de convocar a nuevas elecciones.

Mientras se llevaba a cabo el congreso, facciones opositoras se manifestaron en las veredas y puertas del gremio. La tensión escaló cuando un numeroso operativo policial, según indicaron los docentes de "casi un centenar de efectivos", llegó al lugar y se generaron empujones y forcejeos con quienes intentaban ingresar al edificio en donde se desarrollaba el evento.

Miriam Quispe, apoderada de una de las listas que compitió en los comicios pasados, calificó el congreso como "trucho" y lo describió como una "nueva maniobra de intervención al gremio. Sentimos que hay una persecución hacia los docentes que estamos luchando por un salario digno y que hay injerencia de otros poderes de la democracia en nuestro gremio", afirmó, y agregó que este congreso, avalado por congresales con mandato vencido, "nos quitó Adep".

Por su parte, Martina Montoya, del sector "El Hormiguero", reiteró que las asambleas habían definido no avalar el congreso. "Se hizo de forma irregular en un patio interno con congresales que en realidad son excongresales porque tienen el mandato vencido", denunció. Montoya también cuestionó la presencia de tantos policías y señaló que "algunos asistentes fueron sacados a la fuerza".

Los referentes de los sectores opositores anunciaron que continuarán su lucha, respaldados por actas de asambleas que rechazan la convocatoria al congreso y exigen un proceso eleccionario transparente y apegado al estatuto del gremio.

Ctera con normalización

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación expresó su apoyo a la normalización con la presencia de uno de sus directivos en el congreso de ayer. En sus redes sociales, Ctera destacó su respaldo "al pleno funcionamiento" de Adep, señalando que el Congreso Extraordinario fue convocado "por congresales elegidos democráticamente y con mandato vigente, con el objetivo de nombrar una Junta Provisoria que lleve adelante el proceso de normalización de la situación irregular que atraviesa el sindicato. Esta decisión se encuentra enmarcada en lo que prevé el Estatuto de Adep Jujuy", agregó.