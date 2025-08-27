Bravo: “Cuando el presidente ataca a una persona con discapacidad, está atacando a la vida”

Julio Bravo, Intendente de la ciudad de San Pedro de Jujuy, llamo a trabajar en conjunto para las próximas elecciones legislativas del mes de octubre. “Cuando el Presidente ataca a una persona con discapacidad, está atacando la vida”, apuntó.

Durante el plenario del Frente Jujuy Crece que tuvo lugar en la Asociación Gaucha en San Salvador de Jujuy, Bravo acompañó al Gobernador Carlos Sadir, y a los candidatos a Diputados Nacionales, María Inés Zigarán y Pedro Pizarro.

“Como dijo Gerardo, por Morales, no está en juego la mayoría del Concejo Deliberante, no está en juego la mayoría de la legislatura, pero hay algo muy importante que está en juego, a lo cual le tenemos que poner pasión, porque si la militancia, a la campaña no le ponemos pasión, no vamos a ganar, y lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida de los argentinos, nuestra propia vida”, remarcó.

Sucede que para el Doctor Julio Bravo “cuando Milei, por el Presidente de la Nación, ataca a las personas con discapacidad, está atacando a la vida, cuando el presidente ataca a los jubilados, está atacando a la vida, nosotros somos la vida y la libertad de siempre, entonces a esa militancia hay que ponerle pasión”, y añadió “porque nosotros tenemos derecho a que los jubilados vivan bien, a que las personas con discapacidad sean atendidas y gocen de derechos”.

Destacó que “al igual que todos los jujeños, que tengamos todos derecho a la vivienda, derecho a la cultura, derecho al deporte, que seamos felices, porque estamos en esta tierra para ser felices, hoy, aquí, en Argentina, en Jujuy, en cada pueblo, y se contrapone absolutamente con la motosierra de Milei”, puntualizó.

Julio Bravo dejó en claro que “tenemos los mejores candidatos, los mejores equipos, tenemos un gobierno provincial que se preocupa por la gente, que transformamos a provincia a lo largo de estos años, tenemos los mejores intendentes, los mejores militantes, a ponerle pasión a las cosas”, concluyó.