27 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil

El colegio Cristo Rey de Perico elige soberana

La cita es este viernes en el gimnasio del establecimiento educativo. 

Miércoles, 27 de agosto de 2025 12:23

La comunidad educativa del  Colegio Católico “Cristo Rey” de la ciudad de Perico el viernes por la tarde a partir de las 15 en el gimnasio de la institución elegirá a la jovencita que los representará en la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En una tarde en donde toda la comunidad educativa participará de un bosque encantado elegirán a la sucesora de Brunella Alberti y del Chico 10 Ángel Baracat.

Las jovencitas candidatas al cetro escolar son Nahir Alzogaray, Carolina Gallardos, Sofía Villena, Antonella Cruz, Florencia Ibáñez, Abril Paz y Rocío Suvia.

Los candidatos a Chico 10 son: Gonzalo Villa, Lisandro Toscano, Alejo Bejarano, Leonel Sánchez, Thiago Quiroga, Miguel Martínez, Benjamín Arrueta y Benjamín Vaca.

