Luz verde para la carrera de medicina en Jujuy

En un hecho histórico para el sistema educativo y sanitario de la provincia, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) aprobó de manera definitiva la implementación de la Carrera de Medicina en Jujuy. Tras superar las observaciones del organismo, el proyecto académico recibió el aval final, poniendo fin a una larga espera y marcando el inicio de un camino que formará a los futuros profesionales de la salud de la región.

En un hecho histórico para el sistema educativo y sanitario de la provincia, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) aprobó de manera definitiva la implementación de la Carrera de Medicina en Jujuy. Tras superar las observaciones del organismo, el proyecto académico recibió el aval final, poniendo fin a una larga espera y marcando el inicio de un camino que formará a los futuros profesionales de la salud de la región.

La noticia despeja el camino para que el próximo 1° de septiembre de 2025 se abra formalmente el período de preinscripción para todos los aspirantes. El cronograma académico establece que el curso de nivelación comenzará en octubre de este año, mientras que el examen de ingreso obligatorio se tomará en febrero de 2026. Aquellos que lo aprueben y cumplan con todos los requisitos competirán por una de las 60 vacantes iniciales, ordenadas por mérito. Las clases formales iniciarán en marzo de 2026.

La sede provisoria donde se dictarán los primeros años de la carrera será la Escuela Técnica "Herminio Arrieta", ubicada en la ciudad de Libertador General San Martín. La ubicación definitiva estará supeditada a la finalización de las obras del nuevo Hospital Regional de la misma ciudad, que se convertirá en el centro neurálgico de la formación práctica de los estudiantes.

Este proyecto es fruto de un convenio entre el Estado nacional, el gobierno de Jujuy y la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), que será la encargada de otorgar los títulos. La carrera contará con financiamiento nacional y contará con el apoyo académico de universidades de otras jurisdicciones para asegurar su calidad.

La creación de la carrera de Medicina en Jujuy no solo busca retener a los estudiantes locales, que hasta ahora debían migrar a otras provincias para estudiar, sino también formar profesionales con conocimiento de la realidad epidemiológica del noroeste argentino, fortaleciendo así el sistema de salud pública de la región.