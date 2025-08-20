¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

No seas parte del daño

Lanzan campaña contra el bullying en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La iniciativa “No Seas Parte del Daño” busca concientizar y erradicar el acoso escolar en la edición 74 de la FNE, impulsada por el gobierno provincial junto a los ministerios de Desarrollo Humano y Educación.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 19:22

En el marco de la Edición 74 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), se presentó oficialmente la campaña #NoSeasPartedelDaño, un eslogan que identifica la lucha contra el bullying y que es promovido por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Educación. El objetivo central de la iniciativa es acompañar y brindar las herramientas necesarias para frenar este flagelo que afecta a adolescentes y niños.

La presidenta de la comisión estudiantil 2025, Roxana Ruiz, explicó el origen de la campaña. “Hablamos de temas sobre el bullying, como no formar parte de esto. Con los chicos hicimos grupo y cada uno formó un eslogan y de ahí salió el #NoSeasParteDelDaño”, detalló. Ruiz agregó que la propuesta para este año es que todos “traten de apoyar y no hacer comentarios feos”.

El Gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, se sumó a la campaña para promover un “Jujuy sin bullying”. Durante su participación en el evento, el mandatario reflexionó sobre el impacto de las palabras, afirmando que “así como pueden representar una caricia, también dañan”. En el marco de la FNE, Sadir recalcó que la idea es que “todos trabajemos y seamos conscientes lo que significa el bullying”.

Este mensaje está dirigido no solo a la juventud, sino también a los adultos, con el propósito de generar una conciencia colectiva sobre la gravedad del acoso escolar.

