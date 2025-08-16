Multitudinaria convocatoria en el casting

Los shows de la Elección Provincial y Nacional se convirtieron en un verdadero despliegue de talento local, cada año son más los jóvenes jujeños que quieren participar del casting convocado por el Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). Este año, fueron 500 los estudiantes que se acercaron hasta Ciudad Cultural para participar de las audiciones.

Martín Meyer, presidente del Ente destacó que ayer "se presentaron más de 500 jóvenes en el Centro de Innovación Educativa, un número que duplica a los 250 inscriptos del año pasado. Para nosotros es un gusto que puedan venir, compartir junto con la familia", expresó.

MARTÍN MEYER | ELOGIÓ EL TALENTO JUJEÑO Y LOS ALENTÓ A DISFRUTAR LA FNE

El objetivo del casting es encontrar una amplia gama de habilidades para enriquecer los espectáculos. "Se busca de todo un poco, cada uno de los chicos tiene una virtud y la idea es que la puedan mostrar acá", señaló Meyer. La convocatoria atrajo a estudiantes con talentos en baile, canto y otras expresiones artísticas, mostrando la riqueza creativa de la juventud jujeña.

Como parte de una iniciativa de inclusión, hoy desde las 10 en Tilcara continuará la búsqueda de talentos. Meyer explicó que este es un "plan piloto" que, de funcionar, se podría extender a otras regiones en futuras ediciones.