15 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Virgen de Urkupiña

Fiesta de la Virgen de Urkupiña

Invitaron al santuario, a la capilla de Las Tipas y celebraciones familiares.

Viernes, 15 de agosto de 2025 02:14

Hoy toda la iglesia católica celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen María a los cielos. En Jujuy además de lo vistoso de la fiesta de Casabindo se suma la celebración de los devotos y promesantes de la Virgen de Urkupiña que son muchos en la provincia.

En el santuario ubicado en la cima de un cerro bajo en la ruta 66 bis a 7 kilómetros de Perico hoy a las 15 será la concentración de los peregrinos; a las 15.30 realizarán el cambio de vestimenta a la Madrecita de Urkupiña; a las 17 la santa misa presidida por el padre Miguel Squicciarini, párroco de la iglesia San José de Perico. Luego a las 18.30 se efectuará la procesión con la imagen de la Mamita en la cima del cerro y a las 19 se servirá un chocolate.

La capilla del barrio Las Tipas (Palpalá) tendrá misas hoy a las 8, a las 10 y a las 12; mientras que a las 17 el obispo Daniel Fernández presidirá la misa central. Para el 22 de este mes quedará la serenata a la Virgen de Urkupiña a partir de las 16.30.

 

