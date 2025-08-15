¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Onda Estudiantil 2025

Casting para la FNE 2025: talento y entusiasmo en Ciudad Cultural

Los jovenes juejaños viven a pleno la FNE, con gran entusiasmo demuestran sus talentos en la Ciudad Cultural.

Viernes, 15 de agosto de 2025 13:19

Con una participación de aproximadamente 150 estudiantes, este viernes comenzó el casting para formar parte del elenco 2025 de la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), que se presentará en la Elección Provincial y la Elección Nacional.

La jornada de hoy, 15 de agosto, se desarrolla de 10:00 a 16:00 en el Centro de Innovación Educativa (ex Conectar Lab) de la Ciudad Cultural, con marcación coreográfica y evaluación a cargo del equipo de producción y dirección del Ente Autárquico Permanente.

Mañana, sábado 16 de agosto, el casting continuará en Tilcara, en el Hotel de Turismo, de 11:00 a 18:00.

Requisitos para participar:

Ser estudiante regular

Tener aptitudes en canto, baile, acrobacia u otras disciplinas artísticas

Presentarse con ropa liviana, toalla y botella de agua recargable
Los resultados con los seleccionados serán publicados en las redes oficiales del Ente Autárquico Permanente en los próximos días.

