Quieren expulsar a Lezano del gremio de los azucareros

Delegados gremiales del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail), en conferencia de prensa denunciaron irregularidades en la gestión del secretario General, Luciano Lezano y solicitaron su inmediata renuncia.

Gonzalo Mercado afirmó que presentó una nota en el gremio solicitando la convocatoria a una asamblea para revocar el mandato y expulsar a Lezano.

"Entendemos que hizo todo a favor de la patronal y de sus intereses personales perjudicando gravemente a los trabajadores azucareros. No abrió la cláusula de revisión salarial, tampoco accionó ante los 300 despedidos, tiró para abajo el salario y actualmente cobramos menos que los trabajadores del Ingenio La Esperanza", acusó.

Luego afirmó que la voluntad "de muchos compañeros es cambiar la dirección del sindicato y no tiene nada que ver con política partidaria, quiero aclarar esto para que después no salgan a hablar que hay intereses de por medio. Estamos aquí en representación de los compañeros que están sufriendo el avance de él. El objetivo era conseguir algo en favor de los trabajadores e ir contra el avasallamiento de la empresa, y resulta que ahora estamos peleando entre nosotros".

Y agregó que el directivo "es autoritario y violento, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, trata de opositor a quien piensa diferente"; y aseguró que las asambleas realizadas fueron irregulares.

Asimismo, denunció que "hay muchas irregularidades (en su gestión), no se cumple el estatuto, tampoco muestra las actas y hay un video donde Lezano agrede físicamente al delegado Rodrigo Garrido".

Más adelante, Mercado afirmó que la gestión de la obra social Ospail "es preocupante, además de no dar solución a los afiliados está en manos del abogado Eduardo Vergara. Y Lezano tiene muchas cosas que aclarar, en vez de insultar a través de los medios debería ocuparse de la paritaria que es la más baja de la historia del gremio".

Y consideró que desde que Lezano está al frente de la entidad gremial, "han sucedido muchas cosas negativas y se perdieron numerosos derechos de los trabajadores. Despidieron a más de 300 trabajadores y cuando se dijo que la zafra no iba a iniciar hasta que fueran reincorporados no se cumplió absolutamente nada".

Por último, afirmó que la paritaria "es vergonzosa, tampoco pudo conseguir ni un bono mientras los compañeros esperan un adicional ante los magros ingresos".

Al cerrar la conferencia exhibió una nota firmada por más del 10% de los afiliados solicitando la convocatoria a una asamblea para destituir y expulsar al actual secretario General.