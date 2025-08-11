Retoman negociación paritaria

Las negociaciones paritarias con los gremios docentes se reiniciarán hoy y desde el arco sindical aspiran a que se avance en torno a las mejoras salariales que reclaman.

En el último encuentro los representantes gremiales habían recibido como oferta de parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda un incremento del 3%, además del compromiso de convocar a una mesa técnica. Pero el rechazo al ofrecimiento oficial se tradujo en jornadas de paro y movilizaciones, en el caso de los docentes de enseñanza media y superior.

En aquel momento, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, había anunciado que los encuentros paritarios con los gremios docentes se realizarán el 11 y el 13 del corriente.

En sus redes sociales los delegados de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) confirmaron que fueron convocados para hoy a las 18 a retomar el diálogo. Al mismo tiempo mencionaron que no solo iban a discutir sobre salarios, sino también en torno a condiciones laborales, infraestructura escolar y otras demandas.

Idéntica postura llevarían los gremialistas del Cedems, Uda, Asdea y Amet que, se especula, serán convocados para el 13.