¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
11 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

El tiempo en Jujuy
Aoma
conflicto salarial
Liga Jujeña
copa jujuy
Automovilismo
PERICO
fentanilo contaminado
Seguridad Vial
Gaza
El tiempo en Jujuy
Aoma
conflicto salarial
Liga Jujeña
copa jujuy
Automovilismo
PERICO
fentanilo contaminado
Seguridad Vial
Gaza

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Conflicto salarial

Retoman negociación paritaria

Hoy será el turno de los representantes del gremio de los maestros.

Lunes, 11 de agosto de 2025 00:00
FOTO DE ARCHIVO | ENCUENTRO PARITARIO ENTRE AUTORIDADES DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y GREMIOS.

Las negociaciones paritarias con los gremios docentes se reiniciarán hoy y desde el arco sindical aspiran a que se avance en torno a las mejoras salariales que reclaman.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Las negociaciones paritarias con los gremios docentes se reiniciarán hoy y desde el arco sindical aspiran a que se avance en torno a las mejoras salariales que reclaman.

En el último encuentro los representantes gremiales habían recibido como oferta de parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda un incremento del 3%, además del compromiso de convocar a una mesa técnica. Pero el rechazo al ofrecimiento oficial se tradujo en jornadas de paro y movilizaciones, en el caso de los docentes de enseñanza media y superior.

En aquel momento, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, había anunciado que los encuentros paritarios con los gremios docentes se realizarán el 11 y el 13 del corriente.

En sus redes sociales los delegados de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) confirmaron que fueron convocados para hoy a las 18 a retomar el diálogo. Al mismo tiempo mencionaron que no solo iban a discutir sobre salarios, sino también en torno a condiciones laborales, infraestructura escolar y otras demandas.

Idéntica postura llevarían los gremialistas del Cedems, Uda, Asdea y Amet que, se especula, serán convocados para el 13.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD