11 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Onda Estudiantil

Elección reina de la asociación Todos juntos

Maitena Rodríguez es la soberana 2025 de la institución.

Lunes, 11 de agosto de 2025 01:00
ASOCIACIÓN TODOS JUNTOS | LA REINA, PRINCESAS, MISS Y CHICO 10 ELECTOS.

En un boliche del acceso sur, tuvo lugar recientemente la elección de la reina de los chicos de la asociación Todos Juntos.

En la oportunidad Maitena Rodríguez fue electa soberana 2025.

Junto a ella también fueron electas primera princesa, Araceli Vargas; segunda princesa, Gabriela Jurado; miss simpatía, Ayelén Sánchez; y chico 10, Gonzalo Julián.

La tarde se vistió de fiesta, donde las familias acompañaron a las candidatas con hinchadas bulliciosas y el aliento constante.

En la pista se destacaron los alumnos de la asociación que mostraron toda su destreza en el baile. También engalanaron la tarde con el baile del vals.

Así con la alegría y la energía a flor de piel los chicos de Todos Juntos vivieron su fiesta de elección y ya piensan en disfrutar a pleno de la fiesta estudiantil a desarrollarse en septiembre.

 

