La creatividad y el talento deslumbraron en el Finde Estudiantil

Una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes ya se empieza a vivir en San Salvador de Jujuy, epicentro de esta gran celebración. Ayer, los estudiantes jujeños protagonizaron el 1º día del Finde Estudiantil en el Estadio "23 de Agosto", y hoy continuarán los 18 colegios restantes.

“LOS PITUFOS” | EL COLEGIO “JEAN PIAJET” HIZO VIBRAR EL ESTADIO.

Al mediodía, la cancha se llenó de banderas coloridas, que a lo lejos se podían observar flameando cada una de ellas que representaban a los más de 35 colegios secundarios de la capital provincial. Los adolescentes se congregaron en las puertas para vivir esta experiencia tan esperada, donde compitieron por el mejor número de baile, la mejor hinchada y la pancarta más original.

“LOS CORRECAMINOS” | DEL COLEGIO SECUNDARIO ANTONIO MARIA GIANELLI.

La jornada se vivió en un clima de alegría y diversión, sin lluvia, y con risas, juegos y bromas por todas partes. Los colegios reunieron no solo a estudiantes, sino también a padres y docentes que apoyaron y alentaron fervientemente. Los jóvenes demostraron su creatividad y entusiasmo en cada actuación, y la competencia fue intensa y muy reñida.

“TIGRES BENGALA” | LOS ALUMNOS DEL COLEGIO CHE-IL COMPARTIENDO JUNTOS

El Finde Estudiantil es un evento esperado por los chicos, y este año no fue la excepción.

“LOS MINOTAUROS” | BACHILLERATO PROVINCIAL Nº 15, SORPRENDIERON CON LAS POSES.

Los jóvenes se prepararon durante semanas para mostrar su talento y originalidad en el escenario. A pesar de el cambio de fechas y el corto tiempo, la jornada fue un éxito, y los estudiantes disfrutaron al máximo de esta celebración de diversión compartida.

“LOS DEMONIOS”| DESDE EL COLEGIO SECUNDARIO Nº2 VIVIERON UNA GRAN EXPERIENCIA.

Entre las presencias más importantes también estuvieron la Reina Nacional de los Estudiantes, Martina Rauschenberger, de la provincia de La Pampa, y la representante provincial Josefina Blanco, quienes desde el centro junto a los jurados, aplaudieron y alentaron cada número de los colegios.

Luego, compartieron un grato momento con las más de 30 mascotas presentes, donde se conocieron y se divirtieron juntas.

Los estudiantes fueron los protagonistas centrales de esta gran celebración, y vivieron este día de manera inolvidable. La Fiesta Nacional de los Estudiantes es un gran momento de diversión donde los jóvenes muestran su creatividad y se conectan con sus compañeros.