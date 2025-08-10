"Finde Estudiantil" a pleno en el Estadio 23 de Agosto

En el segundo día del "Finde Estudiantil" que se lelvo a cabo en el Estadio 23 de Agosto, participaron 18 colegios que presentaban sus coreografias y emocion con sus hinchadas.
A partir de las 9.30 los estudiantes de los distintos colegios pudieron ingresar al estadio para ornamentar el lugar que le fue asignado a cada establecimiento por parte del Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Hoy participarón dieciocho instituciones educativas:
Bloque 1
- Secundario Nº 59 “Olga Márquez de Aredez”
- Escuela provincial de Comercio Nº 3 “Manuel Estrada”
- Escuela provincial de Artes Nº 1 “Medardo Pantoja”
- Colegio Nª 3 “Éxodo Jujeño”
- E.T.P Nº 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
- Escuela provincial de Comercio Nº 1 “Carlos Eusebio Ibarra”
- Escuela de comercio Nº 2 “Malvinas Argentinas”
- EET Nº 1 “Gral. Savio” - Palpalá
Bloque 2
- Colegio Nuevo Horizonte Nº 1
- Escuela de comercio Nº 1 “José Manuel Estrada” – Perico
- EET Nº 2 “Prof. Jesús Raúl Salazar”
- Escuela de comercio Nº 1 “José Antonio Casas”
- EET Nº 1 “Escolástico Zegada”
- Colegio Nuestra Señora del Huerto
- Escuela Normal Superior “José Ignacio Gorriti”
- Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”
- Centro Polivalente de Artes “Prof. Luis Martínez”
- Bachillerato Nº 5 – Palma Sola