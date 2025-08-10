"Finde Estudiantil" a pleno en el Estadio 23 de Agosto

En el segundo día del "Finde Estudiantil" que se lelvo a cabo en el Estadio 23 de Agosto, participaron 18 colegios que presentaban sus coreografias y emocion con sus hinchadas.

A partir de las 9.30 los estudiantes de los distintos colegios pudieron ingresar al estadio para ornamentar el lugar que le fue asignado a cada establecimiento por parte del Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Hoy participarón dieciocho instituciones educativas:

Bloque 1

Secundario Nº 59 “Olga Márquez de Aredez”

Escuela provincial de Comercio Nº 3 “Manuel Estrada”

Escuela provincial de Artes Nº 1 “Medardo Pantoja”

Colegio Nª 3 “Éxodo Jujeño”

E.T.P Nº 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

Escuela provincial de Comercio Nº 1 “Carlos Eusebio Ibarra”

Escuela de comercio Nº 2 “Malvinas Argentinas”

EET Nº 1 “Gral. Savio” - Palpalá

Bloque 2