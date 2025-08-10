¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Onda Estudiantil 2025

"Finde Estudiantil" a pleno en el Estadio 23 de Agosto

En su segundo día fueron 18 colegios que llenaron el estadio con color y alegria con sus hinchadas.

Domingo, 10 de agosto de 2025 17:47

En el segundo día del "Finde Estudiantil" que se lelvo a cabo en el Estadio 23 de Agosto, participaron 18 colegios que presentaban sus coreografias y emocion con sus hinchadas.

A partir de las 9.30 los estudiantes de los distintos colegios pudieron ingresar al estadio para ornamentar el lugar que le fue asignado a cada establecimiento por parte del Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Hoy participarón dieciocho instituciones educativas:

Bloque 1

  • Secundario Nº 59 “Olga Márquez de Aredez”
  • Escuela provincial de Comercio Nº 3 “Manuel Estrada”
  • Escuela provincial de Artes Nº 1 “Medardo Pantoja”
  • Colegio Nª 3 “Éxodo Jujeño”
  • E.T.P Nº 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”
  • Escuela provincial de Comercio Nº 1 “Carlos Eusebio Ibarra”
  • Escuela de comercio Nº 2 “Malvinas Argentinas”
  • EET Nº 1 “Gral. Savio” - Palpalá

Bloque 2

  • Colegio Nuevo Horizonte Nº 1
  • Escuela de comercio Nº 1 “José Manuel Estrada” – Perico
  • EET Nº 2 “Prof. Jesús Raúl Salazar”
  • Escuela de comercio Nº 1 “José Antonio Casas”
  • EET Nº 1 “Escolástico Zegada”
  • Colegio Nuestra Señora del Huerto
  • Escuela Normal Superior “José Ignacio Gorriti”
  • Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”
  • Centro Polivalente de Artes “Prof. Luis Martínez”
  • Bachillerato Nº 5 – Palma Sola
