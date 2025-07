Médicos de Amra van a paro por 48 horas en Jujuy

ABIGAIL TERAN

La Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), seccional Jujuy, convoca a un paro por 48 horas para el jueves 1 y viernes 2 de agosto, en reclamo por mejoras salariales y laborales para los profesionales del sistema público de salud.

La medida de fuerza, que está prevista bajo la modalidad sin asistencia a los puestos de trabajo en los hospitales de Jujuy, pero con guardias mínimas, fue comunicada oficialmente al Ministerio de Trabajo de la Provincia y de la Nación, como así también al Ministerio de Salud de Jujuy.

"No vamos a salir a marchar, pero no porque no nos guste, sino que elegimos que la medida de fuerza se quede dentro del hospital. Nosotros más bien construimos con medidas que no lleven al descrédito de la población", aclaró el secretario General de Amra, Rubén Camaño en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Los reclamos exigen la actualización del básico acorde al costo de vida actual, actualización del valor de la hora médica, pase a plata permanente de profesionales contratados, acceso a un seguro social adecuado y no restringido al ISJ, recategorización automática cada cinco años, condiciones laborales dignas, entre otros puntos.

Al respecto, el también vocal nacional titular de Amra detalló: "Siempre pedimos tres canastas básica y media que por lo general supera los tres millones de pesos. Recuerdo cuando pedimos esto hace un año, era una utopía, y hoy se nota que con 900.000 pesos, es lo que cobra un médico que tiene 30 horas, no se puede vivir. Entonces muchos de nosotros estamos trabajando por debajo de la línea de la pobreza".

Advirtió que esta situación de precariedad está obligando a los médicos a renunciar al sector público y pasarse al privado, como está sucediendo en toda la Nación y en el peor de los casos, menos médicos en la provincia de Jujuy.

Sin embargo, el paro podría levantarse si surgen posibilidades de diálogo en la jornada de hoy dado que se declararon abiertos a conversar como lo vienen haciendo con el gobernador Carlos Sadir y el Ministerio de Hacienda.

"Desde Amra le planteamos al Gobernador la instalación de hospitales autogestión que generarían más ingresos al sector público y la contratación de más médicos; un fondo compensatorio institucional, que también hemos planteado para que toda la administración pública, incluidos los médicos, lleguen casi al 75% de su jubilación", destacó sobre reuniones pasadas con expectativas a un nuevo llamado.