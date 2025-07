Gran demanda en campaña de detección de hepatitis

Ayer fue el Día Mundial contra la Hepatitis y más de 200 personas se acercaron a participar de la campaña gratuita de análisis y vacunación realizada en el hall central del hospital "Pablo Soria". La iniciativa permitió testear para hepatitis B y C, VIH y sífilis, además de aplicar vacunas contra hepatitis A y B. Los resultados estarán disponibles el jueves, jornada en la que se atenderá especialmente a quienes hayan dado positivo, sin necesidad de turno previo.

La doctora Estela Manero, jefa de la Unidad de Hepatología del Servicio de Clínica Médica del hospital, explicó que el objetivo fue facilitar el acceso al diagnóstico y prevención de estas enfermedades silenciosas. "Estamos haciendo una campaña de detección en la puerta del hospital para hepatitis B y C, y aplicando vacunas para hepatitis A y B. También se realizan test rápidos para VIH y sífilis", indicó.

La médica recordó que, si bien las vacunas están incluidas en el calendario nacional infantil, muchas personas adultas no fueron inmunizadas por haber nacido antes del año 2000. "Cualquier persona puede hacerse estos estudios y aplicarse las vacunas. Aquellos que no las recibieron durante la infancia deberían acercarse y vacunarse", sostuvo.

ESTELA MANERO, DE HEPATOLOGÍA.

Manero explicó que faltan estadísticas actualizadas sobre hepatitis en el país, aunque sostuvo que en Jujuy, especialmente en la zona del Ramal, hay mayor circulación del virus B que del C. En cuanto a la hepatitis A, destacó que a partir de 2004, con la inclusión de la vacuna en el calendario, se redujo notablemente su incidencia, aunque recientemente se registró un brote. "Hubo un recrudecimiento con casos de hepatitis A aguda en distintos puntos del país, probablemente por la falta de vacunación en algunos niños", advirtió.

Respecto de la hepatitis C, celebró que hoy en día es posible curarla en la mayoría de los casos. "El 98 a 99% de los pacientes con hepatitis C logra curarse con los tratamientos actuales, que además no tienen efectos secundarios", dijo, y consideró que campañas como la realizada son una excelente oportunidad para diagnosticar a tiempo.

Los resultados de los análisis estarán disponibles este jueves por lo que se habilitará un consultorio sin necesidad de turno, para comenzar el seguimiento inmediato de los pacientes que lo requieran. "Será una atención prioritaria para todos los casos que surjan de la campaña", afirmó Manero.

CONVOCATORIA | LARGA FILA DE PERSONAS QUE ACUDIERON PARA LOS ANÁLISIS.

En su explicación, la médica distinguió los distintos tipos de hepatitis. La hepatitis A, se trata generalmente de una enfermedad aguda que no deja secuelas y se resuelve de manera espontánea. "La mayoría de los adultos de más de 30 años la ha tenido en la infancia, muchas veces sin síntomas, como un simple catarro", explicó.

La hepatitis B puede convertirse en crónica en el 5 a 8% de los casos, por lo que es fundamental el diagnóstico precoz para iniciar tratamiento y evitar complicaciones. Mientras la hepatitis C, tiende a volverse crónica en el 90 a 95% de los casos. Aunque el paciente no puede eliminar el virus espontáneamente, los tratamientos actuales logran curarla casi en su totalidad.

Manero advirtió que el principal problema de estas enfermedades es su evolución silenciosa. "Muchas veces se diagnostican recién cuando ya hay síntomas de enfermedad hepática avanzada. En ese punto, el abordaje ya no es tan sencillo", advirtió. Las formas crónicas pueden derivar en cirrosis, la transformación del tejido hepático normal en tejido cicatrizal, y en hepatocarcinoma, el cáncer de hígado.

"En Argentina hay incidencia de cáncer hepático, y no solo por hepatitis B o C, también por otras patologías como el hígado graso", afirmó. En todos los casos, la cirrosis es la lesión que favorece el desarrollo del hepatocarcinoma.

Por su parte, la bioquímica Gimena Liquín, responsable de los análisis de serología realizados durante la campaña, ratificó que esta semana se entregarán los resultados y se derivarán los casos positivos al equipo de hepatología. "La concurrencia superó nuestras expectativas. También invitamos al personal de salud, que está constantemente expuesto a pinchazos y cortaduras, y necesita asegurarse de estar inmunizado contra la hepatitis B", dijo.

Desde el hospital reiteraron que las vacunas contra la hepatitis B están disponibles de manera gratuita, como parte del calendario nacional de vacunación, accesible para todos.