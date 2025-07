Sin prisa, pero sin pausa recorre Brasil en motorhome

Viajar es abrir la posibilidad de descubrir nuevos horizontes a través de una mirada que aspira a revelar otros aprendizajes y posibilidades en tierras distintas.

Y cuando los hilos del destino se movilizan por el instinto de ir más allá, caminos se abren ante la mirada maravillada de quien lo está viviendo. Emanuel Farjat es el jujeño que eligió transitar un recorrido especial, de una manera original. Es que, desde hace dos meses, que fue descubriendo la belleza natural de Brasil en todo su esplendor. Sin prisa, pero sin pausa contempla este sueño carioca desde una mirada muy particular en un lugar donde la tranquilidad se convierte en una muy grata compañía.

PARATY | LA POSTAL DE CUENTO EN UNA CALLECITA DE LA COSTA VERDE DE BRASIL.

Hoy respira el aire de Itacaré, un lugar extraordinario en Bahía con playas de ensueño, cascadas de agua prístina y palmeras que coronan el cuadro con su encanto de verano, así sea en invierno. "Es una vida súper tranquila, un pueblo relajado a lado del mar. Todas las noches se escucha lo que samban y hay turismo, vienen de todos lados", dijo Farjat sobre su vivencia sobre tierra brasileña. Inmerso en un lugar paradisíaco, disfruta del contacto permanente con la cultura y las costumbres que aprende en el camino. "Aquí el invierno es agradable porque la temperatura está entre los 24 y 27 grados, la brisa y el agua templada", indicó el joven que fue por Paso de los Libres en Corrientes y conoció Uruguayana, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo y la costa de Río de Janeiro, Paraty, Cabo Frío, Búzios, Espíritu Santo y Guriri, entre otros lugares. La amabilidad de la gente, supo destacar Farjat sobre este país donde todos ofrecen una sonrisa al pasar. Y a la hora de compartir, la gastronomía fue lo que asimiló desde el primer momento para degustar sabores nuevos como la harina de mandioca. "Estoy experimentando el surf como deporte pero me doy cuenta que se tiene que hacer desde que uno es niño. Es un deporte de coordinación fina y muy bravo", comentó.

ARRAIAL DO CABO | UNA MAJESTUOSA VISTA PANORÁMICA DE LA NATURALEZA

En Bahía todo el paisaje invita a transitarlo con calma, apreciando la majestuosidad del entorno. "Es un viaje para desconectar de la rutina y nutrirse de nuevas experiencias de conocer gente, a rosarinos, uruguayos, brasileños mismos, pudimos hacer una 'choripaneada'", detalló.

Pero este sueño que es ya una realidad, se inició cinco años atrás, cuando armó el motorhome -casa rodante- y equipó con; cocina, heladera, toilette y paneles solares, entre otras comodidades. "En ese momento fue en 2022 y estaba en pareja. Fuimos por el sur de Brasil pero uno se queda con ganas de más, estando en el lugar", afirmó el jujeño que logró ver la belleza de distintas ciudades y darse el gusto de contemplar paisajes genuinos. Y es que viajar es una posibilidad que enriquece la vista pero sobre todo el alma, verdaderamente. "El mundo es grande y hay tanto por descubrir, tuve la oportunidad de ir por caminos llenos de árboles, como una selva donde la ruta era callejones y las ramas se entrecruzaban", destacó.

JUNTO AL MOTORHOME | EXPLORANDO DIFERENTES GEOGRAFÍAS.

"Me gusta el contacto con la naturaleza. Ver los monos, las lagartijas y después en una playa vi delfines con tortugas marinas", expresó Farjat, que perteneció como jugador a las filas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy desde las inferiores. Guarda los mejores recuerdos de su infancia en la "Tacita de Plata" y de los amigos con los que comparte sus postales únicas desde las redes sociales. "Todo este camino es increíble como viajero, pero siempre prefiero Jujuy y sus bellezas; con cada persona que hablo le cuento cómo es Jujuy, sobre el Cerro de los Siete Colores, las Salinas Grandes y el Hornocal", reveló este jujeño que siempre estuvo en contacto con el mundo exterior por haber viajado desde muy joven gracias al deporte. "Pude conocer lugares pero subía al transporte y tenía que bajarme al llegar. En cambio este viaje es diferente porque no me pierdo el trayecto y disfruto cada instante", resaltó Farjat que es docente de Educación Física, feliz de ser el protagonista de su propia aventura en una tierra que lo sorprende a cada kilómetro.