Asumen concejales electos en la ciudad fronteriza

LA QUIACA (Corresponsal)

El Concejo Deliberante de esta ciudad fronteriza este miércoles 10 del corriente, vivirá una de sus jornadas institucionales más importantes, con el recambio legislativo que renovará la mitad de sus bancas.

Desde las 10 se realizará la sesión preparatoria para la asunción de los tres nuevos ediles, en una ceremonia que también definirá la nueva conducción del cuerpo.

La actividad comenzará con el siguiente orden; según la resolución de la presidenta del Concejo Deliberante, Mirta Moscoso que lleva el número 96/2025

Recepción de autoridades, acto de izar la enseña patria, entonación del Himno Nacional Argentino

Luego, evaluación de títulos por la Comisión de Asuntos Institucionales, Legislación, Petición y Poderes.

Cuarto Intermedio, lectura de la Comisión de Asuntos Institucionales, Legislación, Petición y Poderes, toma de juramento a los concejales electos cuyos títulos sean aprobados.

La sesión de no solo marcará el inicio del mandato de los nuevos ediles.

También será el momento en que el cuerpo defina a sus autoridades para el próximo período legislativo, la elección incluye la presidencia, las vicepresidencias y la secretarías, cargos que ordenan el funcionamiento interno y establecen el mapa político del Concejo.

El acuerdo tácito en La Quiaca establece que el que gana la elección define al presidente del Concejo Deliberante, lugar que le correspondería a Gustavo “Chavito” Farfán, ganador de las últimas elecciones legislativas.

Aunque, todo dependerá del acuerdo previo que también tienen los concejales con dos años más de mandato, Trinidad Taboada, Walter Escalante y Hugo Barro, todos afines al intendente Dante Velázquez.

Quienes ingresan al Concejo Deliberante

Gustavo Farfán y Marcela López ambos del Movimiento Único Independiente, y Silvano Velázquez (Frente Jujuy Crece).

Para la jornada de este miércoles en La Quiaca, se espera una verdadera fiesta de la democracia, donde se respete la voluntad popular, sin chicanas políticas y que el Deliberante quiaqueño vuelva a funcionar con seis ediles.

Actualmente son cuatro quienes desempeñan esa función, culminando sus mandatos Mirta Moscoso, Sergio Gorena (suspendido) y María Laime, fallecida y cuya banca nunca fue ocupada por desidia de las autoridades que dejan el cuerpo en este 2025.