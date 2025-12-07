Una noche inolvidable para los egresados en la Cena Blanca

Bajo un clima cargado de emoción, orgullo y despedidas, anoche se realizó una nueva edición de la Cena Blanca, el evento que cada año reúne a miles de estudiantes que terminan la secundaria y celebran el cierre de una de las etapas más importantes de su vida.

Desde muy temprano Ciudad Cultural se colmó de familias y más de 3.500 estudiantes que se preparaban para vivir una noche inolvidable. La apertura estuvo marcada por el tradicional desfile de parejas, uno de los momentos más esperados por la comunidad estudiantil, luego los egresados ingresaron al salón, acompañados por familiares que siguieron cada paso desde los sectores aledaños, quienes los vieron crecer.

Luego de la caótica experiencia vivida por los jóvenes estudiantes el día viernes, con un temporal que azotó la capital jujeña y provocó que cientos de personas terminaran empapadas, la ansiedad reinó durante todo momento con una mezcla de emoción y melancolía.

Un ritual que se renueva

INOLVIDABLE | LUEGO DE LA TORMENTA DEL VIERNES, LOS CHICOS DISFRUTARON AYER.

Para muchos estudiantes, la Cena Blanca es más que una fiesta es el símbolo del fin de la escuela secundaria y el inicio de nuevos desafíos. "Es una mezcla de nostalgia y emoción. No puedo creer que ya terminamos", señaló una de las egresadas con gran emoción. Las familias también vivieron la noche con intensidad, entre fotos, abrazos y lágrimas que marcaron el cierre perfecto.

Gran organización

ALEGRÍA Y NOSTALGIA | COMPARTIDA ENTRE LOS JÓVENES.

Cabe destacar que desde la organización del Ente Autárquico Permanente, manifestaron que con el apoyo del Gobierno provincial, durante la jornada de ayer en la mañana, se pudieron solucionar y prever varias situaciones para garantizar el normal desarrollo de la Cena Blanca, además se realizó un recorrido junto a los directivos que integran la Comisión de Respaldo donde participaron autoridades y docentes del Colegio Santa Bárbara, Escuela de Comercio 2, Secundario 34 y Marina Vilte, además del presidente Martín Meyer, la directora Belén Perdomenico y el coordinador Federico Eleit, para que los estudiantes puedan vivir de una gran velada sin ningún tipo de altercado.

La Cena Blanca vuelve así a reafirmarse como uno de las tradiciones más significativas para la juventud de la provincia, un espacio donde convergen alegría, celebración y el paso simbólico hacia la vida misma, que pudo movilizar cientos de voluntades para que cada chico viviera su "gran noche".

Solidaridad desde la Municipalidad

RECUERDOS INOLVIDABLES | FUE DE LO MÁS DESTACADO.

Ante las circunstancias acontecida la jornada anterior, desde la Municipalidad capitalina, se realizó un stand gratuito de peinado y maquillaje para ayudar a los estudiantes afectados. La directora de Desarrollo, Jimena Jurado, señaló “decidimos con la Dirección de Oficios y Empleo empezar a buscar a las profesoras y personas que dieron talleres de peluquería para poder ayudar”.

ORIGINALIDAD Y COLOR

Asimismo, refirió que alrededor de 20 personas colaboraron desde las 17 en peinar y maquillar, a más de 50 estudiantes para prepararlos para la gran noche. Finalmente agradeció con emoción “Gracias, a Mía, la distribuidora, a toda la Oficina de Oficios y Empleo y a toda la Municipalidad que así desinteresadamente vinieron, apoyaron”.